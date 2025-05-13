Суд отменил штраф продавщице за продажу алкоголя несовершеннолетнему из Ровно из-за отсутствия доказательств

Протокол – есть, однако доказательства о совершении продавщицей административного правонарушения в деле отсутствуют, – Ривненский апелляционный суд.

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Апелляционный суд отменил решение местного суда в отношении 20-летней жительницы Ривне, которая ранее была признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 156 КУоАП - продажа алкоголя несовершеннолетнему. Причиной отмены стало то, что в материалах дела, несмотря на наличие протокола, не было достаточных доказательств, которые подтверждали бы вину продавщицы. На основании этого апелляционная инстанция признала постановление суда первой инстанции необоснованным, а наложенный штраф в размере 3 400 гривен - подлежащим отмене. Об этом сообщила пресс-служба Ровенского апелляционного суда.

Ровенский апелляционный суд не согласился с выводами местного суда о доказанности вины продавщицы, которой инкриминировалось нарушение требований ч. 2 ст. 23 Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего» (далее в тексте - Закона Украины) и совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 156 КУоАП.

Удовлетворяя апелляционную жалобу защитницы лица, которое суд первой инстанции привлек к админответственности и отменяя обжалуемое судебное решение, апелляционный суд принял во внимание следующие обстоятельства.

В протоколе о совершении административного правонарушения отмечалось, что продавец в одном из торговых центров Ровно осуществила реализацию жидкости, которая используется в электронных сигаретах, чем нарушила ч. 2 ст. 23 Закона Украины, который запрещает розничную торговлю на территории Украины табачным сырьем, сырьем для жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и/или никотином (токсичным алкалоидом, экстрагированным из табака или полученным путем химического синтеза, который соответствует товарной позиции 2939 согласно УКТВЭД) отдельно или в наборах.

Вместе с тем этот протокол об административном правонарушении не раскрывает сути инкриминируемого ровенчанке правонарушения, ведь фабула протокола не содержит сведений о торговле ею жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, без марок акцизного налога или с поддельными марками этого налога, как того требует диспозиция ч. 1 ст. 156 КУоАП.

Кроме того, указанная в протоколе норма специального закона также не связана с маркировкой подакцизных товаров.

При этом, суд не вправе самостоятельно изменять фабулу протокола, которая является изложением обстоятельств состава административного правонарушения, которое ставится в вину лицу, квалифицировать его действия и самостоятельно отыскивать доказательства виновности лица в совершении правонарушения, ведь действуя таким образом, суд неизбежно будет брать на себя функции обвинителя, лишаясь статуса независимого органа правосудия, что является нарушением ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Таким образом, протокол об административном правонарушении, составленный в отношении продавщицы, не может быть признан надлежащим доказательством по этому делу в понимании статьи 251 КУоАП, поскольку по своей правовой природе он не является самостоятельным неоспоримым доказательством, а обстоятельства, изложенные в нем, должны быть проверены с помощью других доказательств, которые бы подтверждали вину лица, привлекаемого к административной ответственности, и не вызывали сомнения суда.

При таких обстоятельствах, Ровенский апелляционный суд пришел к выводу, что вина ровенчанки надлежащими и допустимыми доказательствами не доказана, а обстоятельства, указанные в протоколе «вне разумного сомнения» (решение ЕСПЧ, дело «Коробов против Украины» № 39598/03 от 21 июля 2011 года), не нашли своего подтверждения.

Более того, при принятии местным судом обжалуемого постановления, нарушены принципы всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств, не исследованы все фактические обстоятельства дела, что и привело к ошибочному выводу о виновности ровенчанки в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 156 КУоАП.

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