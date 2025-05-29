В Сумах мужчина, воевавший на стороне врага, получил 15 лет заключения

За государственную измену мужчина получил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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Заречный районный суд города Сумы вынес приговор по делу гражданина, воевавшего на стороне врага. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, в августе 2023 года мужчина, находясь в оккупированном Крыму, заключил контракт с министерством обороны РФ и вступил в ряды вооруженных сил врага. Впоследствии его направили выполнять боевые задания в пользу России. В августе 2024 гражданина взяли в плен украинские военные, что прекратило его преступную деятельность.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело № 591/12159/24).

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