Национальная школа судей опубликовала дайджест образовательных мероприятий на июнь

Первым образовательным мероприятием будет тренинг на тему «Независимость и беспристрастность судей: стандарты ЕС и практика судов ЕС».

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Национальная школа судей Украины опубликовала для судей, помощников судей, работников аппаратов судов и Службы судебной охраны дайджест образовательных мероприятий, которые состоятся в июне.

Дайджест образовательных мероприятий содержит, в частности, тренинги, вебинары, семинары, семинары-практикумы, дистанционные курсы для судей, дистанционные курсы для помощников судей и работников аппаратов судов, повышение квалификации по стандартизированной программе и др.

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