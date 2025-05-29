У Сумах чоловік, який воював на стороні ворога, отримав 15 років ув’язнення

За державну зраду чоловік отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

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Зарічний районний суд міста Суми виніс вирок у справі громадянина, який воював на стороні ворога. Про це повідомляє пресслужба суду.

За даними слідства, у серпні 2023 року чоловік, перебуваючи в окупованому Криму, уклав контракт із міністерством оборони РФ і вступив до лав збройних сил ворога.. Згодом його направили виконувати бойові завдання на користь Росії. У серпні 2024 року громадянина взяли в полон українські військові, що припинило його злочинну діяльність.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, призначивши йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку (справа № 591/12159/24).

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