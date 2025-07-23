Споры по земельным, трудовым и наследственным правоотношениям — обзор практики КГС ВС

Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики КГС ВС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обнародовал очередной ежемесячный обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда в составе ВС — за май 2025 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по разным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

– в спорах, возникающих по вопросам защиты права собственности, отмечено, что имущество, которое было продано или передано во исполнение судебного решения, обладает «виндикационным иммунитетом» и не подлежит истребованию от добросовестного приобретателя даже в случае последующей отмены такого решения;

– в спорах, возникающих из земельных правоотношений, указано, что при безвозмездной передаче земельных участков государственной или коммунальной собственности в частную, при наличии нескольких претендентов, первоочередное право на получение имеет лицо, на основании проекта землеустройства которого был сформирован этот участок, при отсутствии законных препятствий. Согласование и утверждение проекта землеустройства в отношении ранее сформированного земельного участка другому лицу нарушает законный интерес первоначального заявителя на завершение процедуры приватизации;

– в спорах, возникающих из сделок, в частности договоров, указано, что несоблюдение уполномоченными работниками банка внутренних требований по оформлению вклада не свидетельствует о несоблюдении письменной формы договора банковского вклада. Передача средств уполномоченному лицу банка по письменному договору создает обязательства банка перед клиентом, отсутствие учета средств и банковского счета свидетельствует о ненадлежащем исполнении банком своих обязанностей, а не об отсутствии договорных отношений;

– в спорах, возникающих из трудовых правоотношений, установлено, что члены Совета по государственной поддержке кинематографии имеют безусловное право на получение ежемесячной стипендии в размере 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц с момента их назначения, что основано на законе и не зависит от наличия отдельной строки в бюджетной программе;

– в спорах, возникающих из наследственных правоотношений, указано, что право на вклад входит в состав наследства независимо от способа распоряжения им (завещание или завещательное распоряжение банка). Если лицо, указанное в распоряжении банка, не приняло наследство или отказалось от его принятия, то наследование права на вклад осуществляется наследником по закону, который принял наследство. Само по себе указание лица в завещательном распоряжении банка не свидетельствует о принятии таким лицом наследства;

– относительно применения норм процессуального права обращено внимание, что нахождение дела на стадии досудебного расследования не является основанием для приостановления производства по гражданскому делу на основании п. 6 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины до вступления в законную силу судебного решения по уголовному производству. Основанием для приостановления производства по делу по п. 6 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины является наличие другого дела, рассматриваемого в судебном порядке, а не находящегося на стадии досудебного расследования;

– относительно рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица ГИС указано, что при возврате исполнительного документа взыскателю по его письменному заявлению государственный исполнитель обязан снять арест с имущества должника. Бездействие государственного исполнителя и начальника ГИС относительно неснятия ареста с имущества должника в таком случае является противоправным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.