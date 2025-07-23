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В ГНС пояснили, в какие сроки направляется налоговое требование

13:48, 23 июля 2025
Налоговое требование может направляться контролирующим органом по месту учета налогоплательщика, в котором учитывается налоговый долг налогоплательщика.
В ГНС пояснили, в какие сроки направляется налоговое требование
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Налоговая служба в Черкасской области разъясняет, в какие сроки направляется налоговое требование.

Отмечается, что в соответствии с п. 59.3 ст. 59 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI с изменениями и дополнениями, налоговое требование вместе с детальным расчетом суммы налогового долга направляется не ранее первого рабочего дня после окончания предельного срока уплаты суммы денежного обязательства.

Налоговое требование должно содержать сведения о факте возникновения налогового долга и правах налогового залога, размере налогового долга, обеспеченного налоговым залогом, обязанности погасить налоговый долг и возможных последствиях его непогашения в установленный срок, предупреждение об описи активов, которые согласно законодательству могут быть предметом налогового залога, а также о возможных дате и времени проведения публичных торгов по их продаже.

Налоговое требование направляется (вручается) также налогоплательщикам, которые самостоятельно подали налоговые декларации, но не погасили суммы налоговых обязательств в установленные Налоговым кодексом сроки, без предварительного направления (вручения) налогового уведомления-решения.

Согласно п. 59.1 ст. 59 НКУ, в случае возникновения у налогоплательщика налогового долга, контролирующий орган направляет (вручает) ему налоговое требование в порядке, определенном для направления (вручения) налогового уведомления-решения.

Налоговое требование может направляться (вручаться) контролирующим органом по месту учета налогоплательщика, где учитывается налоговый долг налогоплательщика.

Налоговое требование не направляется (не вручается), а меры, направленные на погашение (взыскание) налогового долга, не применяются, если общая сумма налогового долга налогоплательщика не превышает ста восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 грн).

В случае увеличения общей суммы налогового долга до размера, превышающего сто восемьдесят необлагаемых минимумов доходов граждан, контролирующий орган направляет (вручает) налоговое требование такому налогоплательщику.

Срок давности, определённый п. 102.4 ст. 102 НКУ для взыскания налогового долга, в таком случае начинается не ранее дня возникновения налогового долга в сумме, превышающей сто восемьдесят необлагаемых минимумов доходов граждан.

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налоговая

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