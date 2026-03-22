Супруги-военные на войне, а маленькая дочь дома – суд обязал воинскую часть рассмотреть рапорт матери

Кировоградский окружной административный суд обязал воинскую часть повторно рассмотреть рапорт военнослужащей об увольнении по семейным обстоятельствам.

Кировоградский окружной административный суд решением от 6 февраля 2026 года по делу № 340/3775/25 частично удовлетворил иск военнослужащей к воинской части и обязал признать бездействие противоправным и совершить определенные действия.

Обстоятельства дела

Истица проходит военную службу в воинской части.

Она состоит в зарегистрированном браке с военнослужащим воинской части №_4, с которым воспитывает малолетнего ребенка (дочь 2018 года рождения).

28 апреля 2025 года истица подала рапорт об увольнении с военной службы по контракту в запас на основании подпункта «г» пункта 3 части пятой и пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» – по семейным обстоятельствам (оба супруга проходят военную службу и имеют малолетнего ребенка).

Воинская часть одобрила рапорт и передала его на рассмотрение вышестоящей инстанции.

13 мая 2025 года воинская часть отказала в увольнении и вернула рапорт, мотивируя отказ тем, что истица состоит в браке с лицом, не являющимся отцом ребенка.

Истица обратилась в суд с требованием признать бездействие воинской части противоправным и обязать её уволить с военной службы.

Решение суда

Суд удовлетворил иск частично:

признал противоправным бездействие воинской части в отношении увольнения истицы с военной службы на основании рапорта от 28 апреля 2025 года;

обязал воинскую часть повторно рассмотреть рапорт истицы об увольнении с военной службы от 28 апреля 2025 года с учетом правового заключения суда;

отказал в удовлетворении иска в остальной части требований (к воинской части).

Суд установил:

военная часть не наделена полномочиями решать вопрос о рапорте об увольнении, поэтому правомерно передала его по принадлежности в военную часть;

подпункт «г» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает увольнение по семейным обстоятельствам во время действия военного положения: жена (муж), если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

сутью нормы является защита интересов ребенка;

под понятием «супруги» следует понимать также бывших супругов, поскольку в противном случае дети бывших супругов подвергались бы дискриминации по сравнению с детьми действующих супругов (часть вторая статьи 24 Конституции Украины запрещает дискриминацию);

военная часть прибегла к дискриминационному толкованию нормы, что привело к противоправному бездействию;

защита нарушенного права заключается в обязательстве повторно рассмотреть рапорт с учетом заключения суда.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не будет подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытия апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции.

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Третий апелляционный административный суд в апелляционном округе, включающем Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области, в течение тридцати дней со дня его вынесения.

