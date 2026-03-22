Подружжя військових на війні, а малолітня донька вдома – суд зобов’язав військову частину розглянути рапорт матері

13:53, 22 березня 2026
Кіровоградський окружний адмінсуд зобов’язав військову частину повторно розглянути рапорт військовослужбовиці про звільнення за сімейними обставинами.
Кіровоградський окружний адміністративний суд рішенням від 06 лютого 2026 року у справі № 340/3775/25 частково задовольнив позов військовослужбовиці до військової частини та військової частини про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.

Обставини справи

Позивачка проходить військову службу у військовій частині.

Вона перебуває у зареєстрованому шлюбі з військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4, з яким виховує малолітню дитину (доньку 2018 року народження).

28 квітня 2025 року позивачка подала рапорт про звільнення з військової служби за контрактом у запас на підставі підпункту «г» пункту 3 частини п’ятої та пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» – через сімейні обставини (обоє з подружжя проходять військову службу та мають малолітню дитину).

Військова частина погодила рапорт та передала його на розгляд військової частини.

13 травня 2025 року військова частина відмовила у звільненні та повернула рапорт, мотивуючи відмову тим, що позивачка перебуває у шлюбі з особою, яка не є батьком дитини.

Позивачка звернулася до суду з вимогою визнати бездіяльність військової частини протиправною та зобов’язати її звільнити з військової служби.

Рішення суду

Суд задовольнив позов частково:

  • визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо звільнення позивачки з військової служби на підставі рапорту від 28 квітня 2025 року;
  • зобов’язав військову частину повторно розглянути рапорт позивачки про звільнення з військової служби від 28 квітня 2025 року з урахуванням правового висновку суду;
  • відмовив у задоволенні позову в іншій частині вимог (до військової частини).

Суд встановив:

  • військова частина не наділена компетенцією вирішувати рапорт про звільнення, тому правомірно передала його за належністю до військової частини;
  • підпункт «г» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачає звільнення через сімейні обставини під час дії воєнного стану: дружина (чоловік), якщо обоє з подружжя проходять військову службу та мають дитину (дітей) віком до 18 років;
  • осердям норми є захист інтересів дитини;
  • під поняттям «подружжя» слід розуміти також колишнє подружжя, оскільки інакше діти колишніх подружжя зазнавали б дискримінації порівняно з дітьми чинних подружжя (частина друга статті 24 Конституції України забороняє дискримінацію);
  • військова частина вдалася до дискримінаційного тлумачення норми, що призвело до протиправної бездіяльності;
  • захист порушеного права полягає у зобов’язанні повторно розглянути рапорт з урахуванням висновку суду.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги рішення набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Третього апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що включає Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області, протягом тридцяти днів з дня його складення.

