Подружжя військових на війні, а малолітня донька вдома – суд зобов’язав військову частину розглянути рапорт матері

Кіровоградський окружний адмінсуд зобов’язав військову частину повторно розглянути рапорт військовослужбовиці про звільнення за сімейними обставинами.

Кіровоградський окружний адміністративний суд рішенням від 06 лютого 2026 року у справі № 340/3775/25 частково задовольнив позов військовослужбовиці до військової частини та військової частини про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.

Обставини справи

Позивачка проходить військову службу у військовій частині.

Вона перебуває у зареєстрованому шлюбі з військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4, з яким виховує малолітню дитину (доньку 2018 року народження).

28 квітня 2025 року позивачка подала рапорт про звільнення з військової служби за контрактом у запас на підставі підпункту «г» пункту 3 частини п’ятої та пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» – через сімейні обставини (обоє з подружжя проходять військову службу та мають малолітню дитину).

Військова частина погодила рапорт та передала його на розгляд військової частини.

13 травня 2025 року військова частина відмовила у звільненні та повернула рапорт, мотивуючи відмову тим, що позивачка перебуває у шлюбі з особою, яка не є батьком дитини.

Позивачка звернулася до суду з вимогою визнати бездіяльність військової частини протиправною та зобов’язати її звільнити з військової служби.

Рішення суду

Суд задовольнив позов частково:

визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо звільнення позивачки з військової служби на підставі рапорту від 28 квітня 2025 року;

зобов’язав військову частину повторно розглянути рапорт позивачки про звільнення з військової служби від 28 квітня 2025 року з урахуванням правового висновку суду;

відмовив у задоволенні позову в іншій частині вимог (до військової частини).

Суд встановив:

військова частина не наділена компетенцією вирішувати рапорт про звільнення, тому правомірно передала його за належністю до військової частини;

підпункт «г» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачає звільнення через сімейні обставини під час дії воєнного стану: дружина (чоловік), якщо обоє з подружжя проходять військову службу та мають дитину (дітей) віком до 18 років;

осердям норми є захист інтересів дитини;

під поняттям «подружжя» слід розуміти також колишнє подружжя, оскільки інакше діти колишніх подружжя зазнавали б дискримінації порівняно з дітьми чинних подружжя (частина друга статті 24 Конституції України забороняє дискримінацію);

військова частина вдалася до дискримінаційного тлумачення норми, що призвело до протиправної бездіяльності;

захист порушеного права полягає у зобов’язанні повторно розглянути рапорт з урахуванням висновку суду.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги рішення набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Третього апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що включає Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області, протягом тридцяти днів з дня його складення.

