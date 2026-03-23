В Полтавской области нетрезвый водитель «забыл» включить фары и пытался откупиться от полиции — какое решение принял суд

17:06, 23 марта 2026
Обвиняемый признал свою вину и получил уголовное наказание за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
В Полтавской области нетрезвый водитель «забыл» включить фары и пытался откупиться от полиции — какое решение принял суд
Карловский районный суд Полтавской области вынес обвинительный приговор в уголовном производстве в отношении жителя Карловской общины по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу, сообщила пресс-служба суда.

Как установлено судом, в ноябре 2025 года сотрудники полиции остановили водителя за нарушение правил дорожного движения – управление транспортным средством в темное время суток без включенного освещения. Во время общения у водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения, в связи с чем ему предложили пройти соответствующий осмотр, от которого он отказался.

С целью избежания административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, лицо предложило полицейскому взятку за несоставление административных материалов. Сотрудник полиции отказался от неправомерной выгоды и сообщил о происшествии на линию «102», после чего противоправные действия были пресечены и зафиксированы.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства совершения правонарушения, искренне раскаялся и способствовал раскрытию преступления. С учетом того, что фактические обстоятельства дела не оспаривались, суд счел нецелесообразным исследование всех доказательств в полном объеме.

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемого правильно квалифицированы как предложение должностному лицу предоставить неправомерную выгоду за бездействие с использованием служебного положения.

Приговором суда лицо привлечено к уголовной ответственности по указанному факту.

Примечание: в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

