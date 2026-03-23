На Полтавщині нетверезий водій «забув» увімкнути фари та намагався відкупитися від поліції – що вирішив суд

17:06, 23 березня 2026
Обвинувачений визнав вину та отримав кримінальне покарання за надання неправомірної вигоди службовій особі.
На Полтавщині нетверезий водій «забув» увімкнути фари та намагався відкупитися від поліції – що вирішив суд
Карлівський районний суд Полтавської області ухвалив обвинувальний вирок у кримінальному провадженні відносно мешканця Карлівської громади за фактом надання пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, повідомила пресслужба суду.

Як встановлено судом, у листопаді 2025 року працівники поліції зупинили водія за порушення правил дорожнього руху - керування транспортним засобом у темну пору доби без увімкненого освітлення. Під час спілкування у водія були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння, у зв’язку з чим йому запропонували пройти відповідний огляд, від якого він відмовився.

З метою уникнення адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, особа запропонувала поліцейському хабар за нескладання адміністративних матеріалів. Працівник поліції відмовився від неправомірної вигоди та повідомив про подію на лінію «102», після чого протиправні дії були припинені та зафіксовані.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, підтвердив обставини вчинення правопорушення, щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. З урахуванням того, що фактичні обставини справи не оспорювалися, суд визнав недоцільним дослідження всіх доказів у повному обсязі.

Суд дійшов висновку, що дії обвинуваченого правильно кваліфіковані як пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду за невчинення дій з використанням службового становища.

Вироком суду особу притягнуто до кримінальної відповідальності за вказаним фактом.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

