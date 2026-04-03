Уступка права требования по основному обязательству влечет переход прав по поручительству — Верховный Суд

Уступка права требования по основному обязательству обусловливает автоматический переход прав и по дополнительному (акцессорному) обязательству по поручительству к новому кредитору.

В случае уступки права требования по основному обязательству автоматически уступается право требования к поручителю, если поручительство не прекратилось и договором цессии не установлено иное.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, обеспечивая единство судебной практики.

Обстоятельства дела №2-3467/12

В деле, которое пересматривалось, спор связан с защитой права нового кредитора на взыскание задолженности по кредитному договору путем замены взыскателя в исполнительном производстве. В частности, общество обратилось в суд с соответствующим заявлением, считая, что предоставило достаточные доказательства для подтверждения факта перехода права требования как по кредитному договору, так и по договору поручительства.

Суды считали, что новый кредитор не предоставил надлежащих доказательств перехода права требования по договору поручительства, в связи с чем в удовлетворении заявления о замене стороны исполнительного производства в отношении поручителя отказали.

ОП КГС ВС, обеспечивая единство судебной практики, отступив от противоположного вывода, изложенного в постановлении Верховного Суда, сделала такой правовой вывод.

Что решил Верховный Суд

Согласно частям 1 и 2 ст. 442 ГПК Украины в случае выбытия одной из сторон исполнительного производства суд заменяет такую сторону ее правопреемником. Заявление о замене стороны ее правопреемником может подать сторона (заинтересованное лицо), государственный или частный исполнитель.

Процессуальное правопреемство в исполнительном производстве — это замена на любой стадии именно исполнительного производства как юридического процесса взыскателя или должника другим лицом в связи с его выбытием, то есть основанием замены взыскателя вследствие правопреемства является наступление определенных обстоятельств, имеющих юридическое значение и в результате которых возникают гражданские права и обязанности, или прямое указание акта гражданского законодательства, которое не зависит от условий и порядка осуществления исполнительного производства органами и должностными лицами.

Для установления процессуального правопреемства юридического лица, в том числе и сингулярного, суд должен определить основания такого правопреемства, а также объем прав и обязанностей, который перешел к правопреемнику в спорных правоотношениях.

В отличие от проверки действительности и действительности самого требования, оценка договора уступки прав требования на предмет противоречия предписаниям законодательства при решении судом заявления о замене стороны исполнительного производства (взыскателя в исполнительном листе, стороны по делу) является ограниченной и должна согласовываться с презумпцией правомерности сделки, закрепленной в ст. 204 ГК Украины.

Условием ответственности поручителя, определенным в ч. 1 ст. 554 ГК Украины, является нарушение должником обязательства, обеспеченного поручительством.

В случае уступки права требования по основному обязательству одновременно осуществляется уступка и по дополнительному (акцессорному) обязательству, что соответствует правовой природе обеспечительных обязательств и договора цессии. Обеспечительные обязательства, которые не имеют самостоятельного характера, следуют судьбе основного обязательства и являются неотъемлемыми от него. Иные условия могут быть определены сторонами в договоре уступки права требования.

ОП КГС ВС отметила, что с момента перехода к новому кредитору права требования по основному обязательству, поручительство по которому не прекратилось, право требования к поручителю считается таким, что одновременно перешло к новому кредитору, если иное не предусмотрено договором уступки права требования.

Учитывая это, ОП КГС ВС отменила судебные решения судов предыдущих инстанций в части отказа в удовлетворении заявления о замене стороны исполнительного производства в отношении поручителя и приняла в этой части новое судебное решение об удовлетворении заявления.

