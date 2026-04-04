34 тысячи за СЗЧ — слишком много: Львовский апелляционный суд уменьшил штраф военнослужащему до 17 тысяч гривен

13:35, 4 апреля 2026
Апелляционный суд подтвердил вину за самовольное оставление части, но признал наказание непропорциональным.
Львовский апелляционный суд пересмотрел дело о привлечении военнослужащего к административной ответственности за самовольное оставление воинской части в условиях особого периода.

Суд пришел к выводу о доказанности вины, однако признал назначенное наказание чрезмерно суровым и уменьшил размер штрафа вдвое — до 17 тысяч гривен. В то же время апелляционная инстанция устранила техническую ошибку, допущенную судом первой инстанции.

Обстоятельства дела №463/747/26

Военнослужащий — солдат и водитель воинской части — 18 января 2026 года около 23:30 самовольно оставил место службы. На следующий день его было разыскано и доставлено в часть. Действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 172-11 КУпАП как самовольное оставление воинской части или места службы, совершенное в условиях особого периода (кроме военного положения).

Постановлением судьи Лычаковского районного суда города Львова от 29 января 2026 года военнослужащего признано виновным и назначено административное взыскание в виде штрафа в максимальном размере — 34 000 грн. Кроме того, с него взыскан судебный сбор.

Не согласившись с решением, лицо подало апелляционную жалобу, в которой просило отменить постановление и закрыть производство. Среди доводов указывало, что не совершало правонарушения, не соглашалось с действиями территориального центра комплектования и социальной поддержки и считало себя гражданским лицом. Также ссылалось на психологическое состояние, сложные жизненные обстоятельства и чрезмерность назначенного штрафа.

Позиция апелляционного суда

Пересматривая дело, апелляционный суд исходил из требований КУпАП относительно полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств.

Суд установил, что вина лица в совершении административного правонарушения доказана совокупностью надлежащих и допустимых доказательств, в частности протоколом об административном правонарушении, рапортами командования, выпиской из приказа и другими материалами дела. Кроме того, в судебном заседании апелляционной инстанции сам военнослужащий фактически подтвердил, что оставил часть по собственной инициативе, объяснив это необходимостью решить личные вопросы.

Доводы апелляционной жалобы относительно неправильной квалификации суд признал необоснованными. Апелляционная инстанция согласилась с тем, что действия лица правильно квалифицированы именно по ч. 4 ст. 172-11 КУпАП, а ссылка в резолютивной части решения суда первой инстанции на ст. 124 КУпАП является очевидной опиской, которая не влияет на законность постановления, однако подлежит устранению.

В то же время апелляционный суд пришел к выводу, что при определении вида и размера административного взыскания суд первой инстанции не в полной мере учел требования ст. 33 КУпАП. В частности, не была надлежащим образом оценена личность правонарушителя, степень его вины, отсутствие предыдущих привлечений к административной ответственности, фактическое признание правонарушения, а также его имущественное положение.

Что решил суд

С учетом установленных обстоятельств апелляционный суд признал возможным изменить постановление в части наложенного взыскания.

Апелляционная жалоба удовлетворена частично. Из резолютивной части постановления местного суда исключена ссылка на ст. 124 КУпАП как техническая описка. В то же время размер административного штрафа уменьшен до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 грн.

В остальной части постановление оставлено без изменений.

Постановление апелляционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

