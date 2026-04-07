После ДТП водитель требовал 83 тысячи гривен от страховой: апелляция уменьшила сумму возмещения

Компенсацию за ремонт автомобиля уменьшили на сумму НДС, которую ошибочно учел суд первой инстанции.

Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел спор относительно размера страхового возмещения после дорожно-транспортного происшествия и пришел к выводу, что выплата должна осуществляться без учета налога на добавленную стоимость. В результате суд уменьшил сумму компенсации, которую страховая компания должна выплатить потерпевшему владельцу автомобиля.

Речь идет о практическом применении норм страхового законодательства: суд уточнил, что НДС не входит в сумму страхового возмещения, если выплата осуществляется непосредственно потерпевшему, а не исполнителю ремонта. Это повлияло на окончательный размер компенсации по конкретному делу.

Обстоятельства дела №686/25987/25

В июле прошлого года в Хмельницком произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель Volkswagen, двигаясь задним ходом, столкнулся с Nissan, который ехал позади. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Водитель Volkswagen признал свою вину в ДТП. Поскольку имущественные интересы владельцев обоих автомобилей были застрахованы в ТДВ «СК «Гардиан», стороны уведомили страховую компанию о наступлении страхового случая.

В тот же день владелец Nissan подал заявление о выплате страхового возмещения в соответствии с полисом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Страховая компания выплатила ему 36 125 грн.

По его мнению, ТДВ СК «Гардиан» осуществила выплату не в полном объеме и должна компенсировать разницу между фактическим размером ущерба – стоимостью восстановительного ремонта автомобиля в сумме 119 634 грн – и уже полученным возмещением. Поэтому он обратился в суд с иском о взыскании со страховой 83 508 грн имущественного ущерба.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области удовлетворил иск.

Страховая компания подала апелляционную жалобу с просьбой отменить это решение и отказать в иске. Считает, что выплатила страховое возмещение в полном объеме, в соответствии с требованиями Закона Украины №3720-ІХ.

Страховщик пояснил, что при расчете учел стоимость запчастей, подлежащих замене, исходя из цен на аналоги оригинальных деталей, поскольку срок эксплуатации поврежденного автомобиля превышал пять лет. По ремонтной калькуляции стоимость восстановительного ремонта Nissan с вычетом суммы НДС составляет 36 175 грн.

Апелляционный суд отметил, что страховщик обязан возместить расходы, связанные с восстановительным ремонтом. Поскольку страховая компания не определила лицо, которое будет осуществлять ремонт поврежденного автомобиля, владелец Nissan правомерно обратился к частному предприятию. По его расчетам, стоимость восстановительного ремонта составила 119 634 грн.

Поскольку страховая компания не доказала, что указанная стоимость ремонта является неправильной, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о причинении истцу имущественного ущерба именно в таком размере, считает апелляционный суд.

Что решила апелляция

Коллегия судей обратила внимание, что страховщик имеет право выплатить страховое возмещение как лицу, которое осуществляет ремонт автомобиля, так и непосредственно потерпевшему. При этом сумма страхового возмещения уменьшается на сумму налога на добавленную стоимость, определенного законом, поскольку все операции по предоставлению страховых услуг, в том числе связанные с компенсацией убытков, понесенных потерпевшим вследствие страхового случая, не являются объектом налогообложения.

Учитывая то, что местный суд ошибочно включил в страховую выплату сумму НДС – 16 210 грн, апелляционный суд определил, что размер страхового возмещения составляет 103 424 грн, а сумма недоплаты – 67 248 грн.

При таких обстоятельствах апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу и изменил решение суда первой инстанции, взыскав со страховщика 67 248 грн.

