Після ДТП водій вимагав 83 тисячі гривень від страхової: апеляція зменшила суму відшкодування

17:46, 7 квітня 2026
Компенсацію за ремонт авто зменшили на суму ПДВ, яку помилково врахував суд першої інстанції.
Хмельницький апеляційний суд переглянув спір щодо розміру страхового відшкодування після дорожньо-транспортної пригоди та дійшов висновку, що виплата має здійснюватися без урахування податку на додану вартість. У результаті суд зменшив суму компенсації, яку страхова компанія має сплатити потерпілому власнику автомобіля.

Йдеться про практичне застосування норм страхового законодавства: суд уточнив, що ПДВ не входить до суми страхового відшкодування, якщо виплата здійснюється безпосередньо потерпілому, а не виконавцю ремонту. Це вплинуло на остаточний розмір компенсації у конкретній справі.

Обставини справи №686/25987/25

У липні минулого року у Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода: водій Volkswagen, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з Nissan, який їхав позаду. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

Водій Volkswagen визнав свою вину у ДТП. Позаяк майнові інтереси власників обох автомобілів були застраховані у ТДВ «СК «Гардіан», сторони повідомили страхову компанію про настання страхового випадку.

Того ж дня власник Nissan подав заяву про виплату страхового відшкодування відповідно до поліса обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Страхова компанія виплатила йому 36 125 грн.

На його переконання, ТДВ СК «Гардіан» здійснила виплату не в повному обсязі й має компенсувати різницю між фактичним розміром шкоди – вартістю відновлювального ремонту автомобіля у сумі 119 634 грн – та вже отриманим відшкодуванням. Тому він звернувся до суду з позовом про стягнення зі страхової 83 508 грн майнової шкоди.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області задовольнив позов.

Страхова компанія подала апеляційну скаргу з проханням скасувати це рішення та відмовити у позові. Вважає, що сплатила страхове відшкодування в повному обсязі, відповідно до вимог Закону України №3720-ІХ.

Страховик пояснив, що під час розрахунку врахував вартість запчастин, які підлягали заміні, виходячи з цін на аналоги оригінальних деталей, бо строк експлуатації пошкодженого автомобіля перевищував п’ять років. За ремонтною калькуляцією вартість відновлювального ремонту Nissan з вирахуванням суми ПДВ становить 36 175 грн.

Апеляційний суд зауважив, що страховик зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з відновлювальним ремонтом. Оскільки страхова компанія не визначила особу, яка здійснюватиме ремонт пошкодженого автомобіля, власник Nissan правомірно звернувся до приватного підприємства. За його розрахунками, вартість відновлювального ремонту становила 119 634 грн.

Позаяк страхова компанія не довела, що вказана вартість ремонту неправильна, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про заподіяння позивачеві майнової шкоди саме в такому розмірі, вважає апеляційний суд.

Що вирішила апеляція

Колегія суддів звернула увагу, що страховик має право виплатити страхове відшкодування як особі, яка здійснює ремонт автомобіля, так і безпосередньо потерпілому. При цьому сума страхового відшкодування зменшується на суму податку на додану вартість, визначеного законом, оскільки всі операції з надання страхових послуг, у тому числі пов’язані з компенсацією збитків, понесених потерпілим унаслідок страхового випадку, не є об’єктом оподаткування.

Зважаючи на те, що місцевий суд помилково включив до страхової виплати суму ПДВ – 16 210 грн, апеляційний суд визначив, що розмір страхового відшкодування становить 103 424 грн, а сума недоплати – 67 248 грн.

За таких обставин апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу та змінив рішення суду першої інстанції, стягнувши зі страховика 67 248 грн.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Франції тисячі адвокатів готують масовий марш проти судової реформи: що відбувається

Тисячі юристів з усієї Франції планують залишити свої мантії біля підніжжя Палацу правосуддя, вимагаючи від Сенату повернути пріоритет прав людини.

Агенція оборонних закупівель зможе купувати пікапи для війська за кілька кліків

Уряд офіційно надав Агенції оборонних закупівель статус Централізованої закупівельної організації, що має перевести закупівлі транспорту в режим кількох кліків через Prozorro Market.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Для прифронтових аграріїв готують фіскальні послаблення

Парламент пропонує знизити податкове навантаження на землі, що були в окупації або знаходяться в зоні бойових дій.

