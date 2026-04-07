Після ДТП водій вимагав 83 тисячі гривень від страхової: апеляція зменшила суму відшкодування

Компенсацію за ремонт авто зменшили на суму ПДВ, яку помилково врахував суд першої інстанції.

Хмельницький апеляційний суд переглянув спір щодо розміру страхового відшкодування після дорожньо-транспортної пригоди та дійшов висновку, що виплата має здійснюватися без урахування податку на додану вартість. У результаті суд зменшив суму компенсації, яку страхова компанія має сплатити потерпілому власнику автомобіля.

Йдеться про практичне застосування норм страхового законодавства: суд уточнив, що ПДВ не входить до суми страхового відшкодування, якщо виплата здійснюється безпосередньо потерпілому, а не виконавцю ремонту. Це вплинуло на остаточний розмір компенсації у конкретній справі.

Обставини справи №686/25987/25

У липні минулого року у Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода: водій Volkswagen, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з Nissan, який їхав позаду. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

Водій Volkswagen визнав свою вину у ДТП. Позаяк майнові інтереси власників обох автомобілів були застраховані у ТДВ «СК «Гардіан», сторони повідомили страхову компанію про настання страхового випадку.

Того ж дня власник Nissan подав заяву про виплату страхового відшкодування відповідно до поліса обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Страхова компанія виплатила йому 36 125 грн.

На його переконання, ТДВ СК «Гардіан» здійснила виплату не в повному обсязі й має компенсувати різницю між фактичним розміром шкоди – вартістю відновлювального ремонту автомобіля у сумі 119 634 грн – та вже отриманим відшкодуванням. Тому він звернувся до суду з позовом про стягнення зі страхової 83 508 грн майнової шкоди.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області задовольнив позов.

Страхова компанія подала апеляційну скаргу з проханням скасувати це рішення та відмовити у позові. Вважає, що сплатила страхове відшкодування в повному обсязі, відповідно до вимог Закону України №3720-ІХ.

Страховик пояснив, що під час розрахунку врахував вартість запчастин, які підлягали заміні, виходячи з цін на аналоги оригінальних деталей, бо строк експлуатації пошкодженого автомобіля перевищував п’ять років. За ремонтною калькуляцією вартість відновлювального ремонту Nissan з вирахуванням суми ПДВ становить 36 175 грн.

Апеляційний суд зауважив, що страховик зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані з відновлювальним ремонтом. Оскільки страхова компанія не визначила особу, яка здійснюватиме ремонт пошкодженого автомобіля, власник Nissan правомірно звернувся до приватного підприємства. За його розрахунками, вартість відновлювального ремонту становила 119 634 грн.

Позаяк страхова компанія не довела, що вказана вартість ремонту неправильна, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про заподіяння позивачеві майнової шкоди саме в такому розмірі, вважає апеляційний суд.

Що вирішила апеляція

Колегія суддів звернула увагу, що страховик має право виплатити страхове відшкодування як особі, яка здійснює ремонт автомобіля, так і безпосередньо потерпілому. При цьому сума страхового відшкодування зменшується на суму податку на додану вартість, визначеного законом, оскільки всі операції з надання страхових послуг, у тому числі пов’язані з компенсацією збитків, понесених потерпілим унаслідок страхового випадку, не є об’єктом оподаткування.

Зважаючи на те, що місцевий суд помилково включив до страхової виплати суму ПДВ – 16 210 грн, апеляційний суд визначив, що розмір страхового відшкодування становить 103 424 грн, а сума недоплати – 67 248 грн.

За таких обставин апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу та змінив рішення суду першої інстанції, стягнувши зі страховика 67 248 грн.

