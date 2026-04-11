Мужчина оправдывал поджоги авто военных «указаниями ИИ»: что решил суд

В Сумской области осудили мужчину за поджоги авто ВСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шосткинский горрайонный суд Сумской области вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в поджогах автомобилей, использовавшихся Вооружёнными силами Украины и другими военными подразделениями.

Следствие и суд установили, что в мае 2025 года мужчина, стремясь быстро заработать деньги для погашения кредитов, договорился через интернет с неустановленным лицом о совершении поджогов. Действуя по инструкциям и за вознаграждение, он подыскивал транспорт военнослужащих.

В течение мая–июня 2025 года обвиняемый совершил два поджога автомобилей, фиксируя свои действия на телефон для отчёта так называемому «куратору». За каждый случай он получал около 500 долларов США на криптокошелёк. Во время попытки совершить третий поджог его задержали правоохранители.

В суде мужчина признал вину и заявил о раскаянии, однако утверждал, что действовал по указаниям искусственного интеллекта. Суд критически оценил эти объяснения и, исследовав собранные доказательства, признал его виновным в покушениях и завершённых преступлениях по статьям о воспрепятствовании деятельности ВСУ и умышленном повреждении имущества.

Учитывая тяжесть правонарушений в условиях военного положения, суд назначил наказание — 7 лет лишения свободы. Также с осуждённого взыскали 129 459 гривен материального и морального ущерба в пользу пострадавшего военнослужащего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, а до вступления его в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.