Мужчина оправдывал поджоги авто военных «указаниями ИИ»: что решил суд

21:24, 11 апреля 2026
В Сумской области осудили мужчину за поджоги авто ВСУ.
Шосткинский горрайонный суд Сумской области вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в поджогах автомобилей, использовавшихся Вооружёнными силами Украины и другими военными подразделениями.

Следствие и суд установили, что в мае 2025 года мужчина, стремясь быстро заработать деньги для погашения кредитов, договорился через интернет с неустановленным лицом о совершении поджогов. Действуя по инструкциям и за вознаграждение, он подыскивал транспорт военнослужащих.

В течение мая–июня 2025 года обвиняемый совершил два поджога автомобилей, фиксируя свои действия на телефон для отчёта так называемому «куратору». За каждый случай он получал около 500 долларов США на криптокошелёк. Во время попытки совершить третий поджог его задержали правоохранители.

В суде мужчина признал вину и заявил о раскаянии, однако утверждал, что действовал по указаниям искусственного интеллекта. Суд критически оценил эти объяснения и, исследовав собранные доказательства, признал его виновным в покушениях и завершённых преступлениях по статьям о воспрепятствовании деятельности ВСУ и умышленном повреждении имущества.

Учитывая тяжесть правонарушений в условиях военного положения, суд назначил наказание — 7 лет лишения свободы. Также с осуждённого взыскали 129 459 гривен материального и морального ущерба в пользу пострадавшего военнослужащего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, а до вступления его в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Украине подготовят отдельную стратегию действий на случай ядерных и химических угроз

Законопроектом предлагается внедрить Стратегию химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Налоги «заморозят»: в Раде предлагают мораторий на изменения во время войны

Новый законопроект предусматривает мораторий на изменение элементов налогов и сборов во время военного положения и в течение года после него.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.

