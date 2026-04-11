Чоловік виправдовував підпали авто військових «вказівками ШІ»: що вирішив суд

21:24, 11 квітня 2026
На Сумщині засудили чоловіка за підпали авто ЗСУ.
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області ухвалив вирок місцевому жителю, якого обвинувачували у підпалах автомобілів, що використовувалися Збройними силами України та іншими військовими підрозділами.

Слідством і судом встановлено, що у травні 2025 року чоловік, прагнучи швидко заробити гроші для погашення кредитів, домовився через інтернет із невідомою особою про виконання підпалів. Діючи за інструкціями та в обмін на оплату, він підшукував транспорт військових.

Упродовж травня–червня 2025 року обвинувачений здійснив два підпали автомобілів, фіксуючи свої дії на телефон для звіту так званому «куратору». За кожен випадок він отримував близько 500 доларів США на криптогаманець. Під час спроби вчинити третій підпал його затримали правоохоронці.

У суді чоловік визнав провину та заявив про каяття, однак стверджував, що діяв за вказівками штучного інтелекту. Суд поставився до цих пояснень критично й, дослідивши зібрані докази, визнав його винним у замахах і завершених злочинах за статтями про перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне пошкодження майна.

З огляду на тяжкість правопорушень в умовах воєнного стану суд призначив покарання — 7 років позбавлення волі. Також із засудженого стягнули 129 459 гривень матеріальної та моральної шкоди на користь потерпілого військовослужбовця.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку, а до набрання ним законної сили чоловік залишатиметься під вартою.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Податки «заморозять»: у Раді пропонують мораторій на зміни під час війни

Новий законопроєкт передбачає мораторій на зміну елементів податків і зборів під час воєнного стану та протягом року після нього.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Воєнний стан не може бути підставою для прогулу: роботодавцям перепишуть правила звільнення працівників

У Раді пропонують уточнити підстави для звільнення працівників, які відсутні на роботі протягом трьох годин.

