Чоловік виправдовував підпали авто військових «вказівками ШІ»: що вирішив суд

На Сумщині засудили чоловіка за підпали авто ЗСУ.

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області ухвалив вирок місцевому жителю, якого обвинувачували у підпалах автомобілів, що використовувалися Збройними силами України та іншими військовими підрозділами.

Слідством і судом встановлено, що у травні 2025 року чоловік, прагнучи швидко заробити гроші для погашення кредитів, домовився через інтернет із невідомою особою про виконання підпалів. Діючи за інструкціями та в обмін на оплату, він підшукував транспорт військових.

Упродовж травня–червня 2025 року обвинувачений здійснив два підпали автомобілів, фіксуючи свої дії на телефон для звіту так званому «куратору». За кожен випадок він отримував близько 500 доларів США на криптогаманець. Під час спроби вчинити третій підпал його затримали правоохоронці.

У суді чоловік визнав провину та заявив про каяття, однак стверджував, що діяв за вказівками штучного інтелекту. Суд поставився до цих пояснень критично й, дослідивши зібрані докази, визнав його винним у замахах і завершених злочинах за статтями про перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне пошкодження майна.

З огляду на тяжкість правопорушень в умовах воєнного стану суд призначив покарання — 7 років позбавлення волі. Також із засудженого стягнули 129 459 гривень матеріальної та моральної шкоди на користь потерпілого військовослужбовця.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку, а до набрання ним законної сили чоловік залишатиметься під вартою.

