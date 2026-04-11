За «воспитание» кулаками — наказание: в Хмельницком судили мужчину, ударившего парня

В Хмельницком суд признал мужчину виновным в применении силы к несовершеннолетнему во время конфликта и назначил ему штраф и обязал возместить причиненный ущерб.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области привлёк к ответственности мужчину, который решил «воспитывать» чужого ребёнка на улице. Об этом сообщили в суде.

Согласно материалам дела, обвиняемый во время словесного конфликта с несовершеннолетним схватил его за уши, ударил по голове и толкнул, в результате чего мальчик упал и испытал физическую боль.

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 1 ст. 126 УК Украины как умышленное нанесение ударов и совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль без причинения телесных повреждений.

В судебном заседании обвиняемый частично признал вину и заявил, что действовал, защищая свою малолетнюю дочь, которая пожаловалась, что её ударил мальчик. По его словам, насильственных действий в отношении потерпевшего он не совершал, а его действия были вынужденными.

Однако на основании письменных доказательств и показаний свидетелей вина обвиняемого в совершении уголовного правонарушения была полностью доказана.

8 апреля 2026 года Хмельницкий горрайонный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен, а также частично удовлетворил гражданский иск, взыскав 12 600 грн материального ущерба и 15 000 грн морального вреда.

Приговор может быть обжалован в Хмельницком апелляционном суде в течение тридцати дней со дня его оглашения.

