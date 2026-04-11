  1. Судебная практика
  2. / В Украине

За «воспитание» кулаками — наказание: в Хмельницком судили мужчину, ударившего парня

13:36, 11 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Хмельницком суд признал мужчину виновным в применении силы к несовершеннолетнему во время конфликта и назначил ему штраф и обязал возместить причиненный ущерб.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области привлёк к ответственности мужчину, который решил «воспитывать» чужого ребёнка на улице. Об этом сообщили в суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно материалам дела, обвиняемый во время словесного конфликта с несовершеннолетним схватил его за уши, ударил по голове и толкнул, в результате чего мальчик упал и испытал физическую боль.

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 1 ст. 126 УК Украины как умышленное нанесение ударов и совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль без причинения телесных повреждений.

В судебном заседании обвиняемый частично признал вину и заявил, что действовал, защищая свою малолетнюю дочь, которая пожаловалась, что её ударил мальчик. По его словам, насильственных действий в отношении потерпевшего он не совершал, а его действия были вынужденными.

Однако на основании письменных доказательств и показаний свидетелей вина обвиняемого в совершении уголовного правонарушения была полностью доказана.

8 апреля 2026 года Хмельницкий горрайонный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен, а также частично удовлетворил гражданский иск, взыскав 12 600 грн материального ущерба и 15 000 грн морального вреда.

Приговор может быть обжалован в Хмельницком апелляционном суде в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Хмельницкий судебная практика приговор побои

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Налоги «заморозят»: в Раде предлагают мораторий на изменения во время войны

Новый законопроект предусматривает мораторий на изменение элементов налогов и сборов во время военного положения и в течение года после него.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.

Медучреждениям разрешат игнорировать ценовые пороги на лекарства для военных

Гражданские больницы, в отличие от военных госпиталей, ограничены в выборе препаратов и могут назначать только те, которые предусмотрены Кабмином и Минздравом.

Орест Мандзий: что известно о новом лице таможенной реформы в Украине

Назначение Ореста Мандзия главой Гостаможслужбы стало выполнением очередного структурного маяка МВФ и ключевым шагом к реформе таможни.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]