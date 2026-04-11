За «виховання» кулаками — покарання: у Хмельницькому судили чоловіка, який вдарив хлопця

У Хмельницькому суд визнав чоловіка винним у застосуванні сили до неповнолітнього під час конфлікту та призначив йому штраф і зобов’язав відшкодувати завдану шкоду.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області покарав чоловіка, який вирішив повиховувати чужу дитину на вулиці. Про це повідомили у суді.

За матеріалами справи, обвинувачений під час словесного конфлікту з неповнолітнім схопив його за вуха, вдарив по голові та штовхнув, унаслідок чого хлопець упав і зазнав фізичного болю.

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 126 КК України як умисне завдання ударів та інші насильницькі дії, що спричинили фізичний біль без заподіяння тілесних ушкоджень.

В судовому засіданні обвинувачений свою винуватість визнав частково та повідомив, що став на захист своєї малолітньої доньки, яка поскаржилася, що її вдарив хлопчик. Чоловік вважає, що насильницьких дій щодо потерпілого не вчиняв, а вказані вище дії були вимушеними.

Однак на підставі письмових доказів та показань свідків винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення доведена в повному обсязі.

8 квітня 2026 року Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 850 гривень, а також частково задовольнив цивільний позов, стягнувши 12600 грн матеріальної шкоди та 15000 грн моральної шкоди.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

