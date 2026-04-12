Работника исправительной колонии мобилизовали, несмотря на бронирование — суд в Харькове отменил приказ ТЦК

Мужчина имел действующую отсрочку на основании бронирования, а ТЦК не учел эти обстоятельства при призыве.

Харьковский окружной административный суд рассмотрел ситуацию, когда военнообязанного призвали во время мобилизации, несмотря на то, что он уже имел оформленную отсрочку как забронированный работник государственного учреждения. Речь идет о сотруднике исправительной колонии, которому закон гарантирует отсрочку для обеспечения бесперебойной работы учреждения.

Суд стал на сторону истца и отменил приказ о его мобилизации. В решении подчеркнуто: если лицу предоставлена отсрочка на основании бронирования, его призыв является неправомерным, а перед принятием решения ТЦК должен проверить наличие таких оснований.

Обстоятельства дела № 520/963/26

Дело рассмотрено в упрощенном производстве без вызова сторон. Истец оспорил приказ территориального центра комплектования, которым он 23 декабря 2025 года был направлен для прохождения военной службы.

Суд установил, что еще 17 декабря 2025 года истцу была оформлена отсрочка от призыва сроком на один год. Она предоставлена на основании бронирования в связи с работой в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония №25», обеспечивающем выполнение задач в условиях особого периода.

Несмотря на наличие действующей отсрочки, ответчик принял решение о мобилизации истца. После этого представитель истца обращался с адвокатскими запросами, однако получил лишь подтверждение факта призыва, что и обусловило подачу иска.

Оценка суда

Суд исходил из положений Конституции Украины, согласно которым органы государственной власти обязаны действовать только в пределах полномочий и способом, предусмотренным законом.

Анализируя нормы законодательства о мобилизации, суд отметил, что военнообязанные, которым предоставлена отсрочка на основании бронирования и которые находятся на специальном учете, не подлежат призыву во время мобилизации.

В решении подчеркнуто, что истец имел надлежащим образом оформленную отсрочку, подтвержденную удостоверением Министерства обороны Украины, которая действовала на момент издания приказа.

При этих обстоятельствах суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования должен был выяснить наличие оснований для отсрочки и учесть их при принятии решения о призыве.

Решение суда

Суд установил, что приказ о мобилизации в части призыва истца принят вопреки требованиям законодательства, поскольку касался лица, не подлежащего призыву во время мобилизации.

В связи с этим административный иск удовлетворен полностью, а приказ в спорной части признан противоправным и отменен.

Решение может быть обжаловано в апелляционный суд в установленный законом срок.

