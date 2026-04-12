  1. Судова практика
  2. / В Україні

Працівника виправної колонії мобілізували, незважаючи на бронювання — суд у Харкові скасував наказ ТЦК

16:17, 12 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік мав чинну відстрочку на підставі бронювання, а ТЦК не врахував ці обставини під час призову.
Ілюстративне фото, джерело - vesti.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Харківський окружний адміністративний суд розглянув ситуацію, коли військовозобов’язаного призвали під час мобілізації, попри те, що він уже мав оформлену відстрочку як заброньований працівник державної установи. Йдеться про співробітника виправної колонії, якому закон гарантує відстрочку для забезпечення безперервної роботи установи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд став на бік позивача і скасував наказ про його мобілізацію. У рішенні наголошено: якщо особі надано відстрочку на підставі бронювання, її призов є неправомірним, а перед ухваленням рішення ТЦК має перевірити наявність таких підстав.

Обставини справи № 520/963/26

Справу розглянуто у спрощеному провадженні без виклику сторін. Позивач оскаржив наказ територіального центру комплектування, яким його 23 грудня 2025 року було направлено для проходження військової служби.

Суд встановив, що ще 17 грудня 2025 року позивачу було оформлено відстрочку від призову строком на один рік. Вона надана на підставі бронювання у зв’язку з роботою в державній установі «Олексіївська виправна колонія №25», що забезпечує виконання завдань в умовах особливого періоду.

Попри наявність чинної відстрочки, відповідач ухвалив рішення про мобілізацію позивача. Після цього представник позивача звертався із адвокатськими запитами, однак отримав лише підтвердження факту призову, що й зумовило подання позову.

Оцінка суду

Суд виходив із положень Конституції України, відповідно до яких органи державної влади зобов’язані діяти лише в межах повноважень і у спосіб, визначений законом.

Аналізуючи норми законодавства про мобілізацію, суд зазначив, що військовозобов’язані, яким надано відстрочку на підставі бронювання та які перебувають на спеціальному обліку, не підлягають призову під час мобілізації.

У рішенні підкреслено, що позивач мав належно оформлену відстрочку, підтверджену посвідченням Міністерства оборони України, яка діяла на момент видання наказу.

За цих обставин суд дійшов висновку, що територіальний центр комплектування мав з’ясувати наявність підстав для відстрочки та врахувати їх при прийнятті рішення про призов.

Рішення суду

Суд встановив, що наказ про мобілізацію в частині призову позивача прийнято всупереч вимогам законодавства, оскільки стосувався особи, яка не підлягала призову під час мобілізації.

У зв’язку з цим адміністративний позов задоволено повністю, а наказ у спірній частині — визнано протиправним і скасовано.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду у встановлений законом строк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]