Отказ от повестки и неявка в ТЦК: суд в Дрогобыче приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы

Наказание определено с учетом предыдущего приговора и совершения нового преступления в испытательный срок.

Отказ получить повестку и неявка на призывной пункт во время мобилизации стали основанием для реального срока лишения свободы. Дрогобычский горрайонный суд Львовской области рассмотрел дело в отношении военнообязанного, который, будучи пригодным к службе, сознательно не прибыл для отправки в воинскую часть.

Суд пришел к выводу, что такие действия являются умышленным уклонением от призыва во время мобилизации, и признал лицо виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. С учетом предыдущего приговора и совершения нового преступления в испытательный срок окончательное наказание определено в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы.

Обстоятельства дела № 442/1512/25

Суд установил, что обвиняемый — военнообязанный гражданин Украины, который по заключению военно-врачебной комиссии был пригоден к военной службе, подлежал призыву во время мобилизации в условиях военного положения.

В октябре 2024 года его в установленном законом порядке уведомили о дате, времени и месте прибытия для отправки в воинскую часть. Во время попытки вручения повестки он отказался ее получить, что было зафиксировано соответствующим актом. В дальнейшем обвиняемый без уважительных причин не прибыл на призывной пункт и не сообщил об обстоятельствах, которые могли бы оправдать неявку.

Суд пришел к выводу, что такие действия были умышленными и направленными на уклонение от прохождения военной службы. Обвиняемый не имел права на отсрочку от призыва.

В судебном заседании он полностью признал вину, подтвердил факт отказа от получения повестки и неявки, указал, что отказывается проходить военную службу, и просил суд не назначать строгое наказание.

Доказательства и правовая оценка

Суд признал доказанными обстоятельства дела на основании совокупности исследованных доказательств, в частности показаний работников территориального центра комплектования, документов, подтверждающих попытку вручения и отказ от получения повестки, заключения военно-врачебной комиссии о пригодности к военной службе, а также видеозаписи, на которой зафиксирован отказ от получения повестки. Дополнительно учтено отсутствие обращений обвиняемого за медицинской помощью в период, когда он должен был прибыть по вызову.

Суд подчеркнул, что все доказательства являются надлежащими, допустимыми и взаимосогласованными, а их совокупность доказывает вину лица вне разумных сомнений.

Действия обвиняемого квалифицированы по статье 336 Уголовного кодекса Украины как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период.

Мотивы назначения наказания

Назначая наказание, суд учел степень тяжести правонарушения, личность обвиняемого и обстоятельства совершения преступления. Смягчающих обстоятельств суд не установил. В то же время отягчающим обстоятельством признан рецидив преступления.

Суд обратил внимание, что обвиняемый ранее был осужден за совершение корыстного преступления и освобожден от отбывания наказания с испытанием. Новое уголовное правонарушение он совершил в пределах испытательного срока.

С учетом этого суд применил положения статьи 71 УК Украины и частично присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 УК Украины, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

По совокупности приговоров окончательное наказание определено в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд в течение тридцати дней.

