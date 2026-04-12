Відмова від повістки і неявка до ТЦК: суд у Дрогобичі засудив чоловіка до 5 років позбавлення волі

Відмова отримати повістку та неявка до призовного пункту під час мобілізації стали підставою для реального строку позбавлення волі. Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області розглянув справу щодо військовозобов’язаного, який, будучи придатним до служби, свідомо не прибув на відправку до військової частини.

Суд дійшов висновку, що такі дії є умисним ухиленням від призову під час мобілізації, і визнав особу винною за статтею 336 Кримінального кодексу України. З урахуванням попереднього вироку та вчинення нового злочину в іспитовий строк остаточне покарання визначено у вигляді 5 років і 1 місяця позбавлення волі.

Обставини справи № 442/1512/25

Суд встановив, що обвинувачений — військовозобов’язаний громадянин України, який за висновком військово-лікарської комісії був придатний до військової служби, підлягав призову під час мобілізації в умовах воєнного стану.

У жовтні 2024 року його у встановленому законом порядку повідомили про дату, час і місце прибуття для відправки до військової частини. Під час спроби вручення повістки він відмовився її отримати, що було зафіксовано відповідним актом. Надалі обвинувачений без поважних причин не прибув до призовного пункту та не повідомив про обставини, які могли б виправдати неявку.

Суд дійшов висновку, що такі дії були умисними та спрямованими на ухилення від проходження військової служби. Обвинувачений не мав права на відстрочку від призову.

У судовому засіданні він повністю визнав вину, підтвердив факт відмови від отримання повістки та неявки, зазначив, що відмовляється проходити військову службу, і просив суд не призначати суворе покарання.

Докази та правова оцінка

Суд визнав доведеними обставини справи на підставі сукупності досліджених доказів, зокрема показань працівників територіального центру комплектування, документів, що підтверджують спробу вручення та відмову від отримання повістки, висновку військово-лікарської комісії про придатність до військової служби, а також відеозапису, на якому зафіксовано відмову від отримання повістки. Додатково враховано відсутність звернень обвинуваченого за медичною допомогою у період, коли він мав прибути за викликом.

Суд підкреслив, що всі докази є належними, допустимими та взаємоузгодженими, а їх сукупність доводить вину особи поза розумним сумнівом.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за статтею 336 Кримінального кодексу України як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Мотиви призначення покарання

Призначаючи покарання, суд врахував ступінь тяжкості правопорушення, особу обвинуваченого та обставини вчинення злочину. Пом’якшуючих обставин суд не встановив. Водночас обтяжуючою обставиною визнано рецидив злочину.

Суд звернув увагу, що обвинувачений раніше був засуджений за вчинення корисливого злочину та звільнений від відбування покарання з випробуванням. Нове кримінальне правопорушення він вчинив у межах іспитового строку.

З огляду на це суд застосував положення статті 71 КК України та частково приєднав невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, і призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

За сукупністю вироків остаточне покарання визначено у вигляді 5 років і 1 місяця позбавлення волі.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду протягом тридцяти днів.

