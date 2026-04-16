  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Если вы уже оплатили квартиру по договору – ее не могут «продать» еще раз другому лицу – Верховный Суд

12:09, 16 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Женщина заключила договор с кооперативом на квартиру, полностью оплатила деньги и квартира была фактически «зарезервирована» за ней, однако позже кооператив заключил второй договор на ту же квартиру с другим лицом.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лицо, которое ранее заключило договор о паевом участии и полностью уплатило взносы, имеет право оспаривать последующий договор кооператива относительно того же объекта. Повторное отчуждение имущества без расторжения предыдущего договора является основанием для признания второго правочина недействительным, поскольку кооператив не имел права заключать договор относительно уже зарезервированного и оплаченного объекта.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как указали в Верховном Суде, к таким выводам пришел ВС в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Детали дела

В деле, которое рассматривалось, установлено, что истец заключила с обслуживающим кооперативом договор о внесении паевых взносов на квартиру и полностью оплатила ее стоимость. Однако впоследствии кооператив, не расторгая этот договор с первым инвестором, заключил аналогичный договор относительно этой же квартиры с ответчиком.

После того как право собственности ответчика было отменено приказом Министерства юстиции, а истец зарегистрировала право собственности на свое имя, ответчик инициировал другой судебный спор об истребовании спорной квартиры у истца. В связи с этим истец обратилась в суд с данным иском и просила признать недействительным договор, заключенный между кооперативом и ответчиком.

Суды иск удовлетворили, ссылаясь на то, что истец — первый инвестор, чей договор является действительным, а стоимость объекта инвестирования полностью оплачена. Кооператив не имел права распоряжаться уже зарезервированным и оплаченным имуществом без расторжения соглашения с первым вкладчиком.

Решение Верховного Суда

КГС ВС согласился с выводами судов и сделал следующие правовые выводы.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 ГК Украины, ч. 1 ст. 4 ГПК Украины каждое лицо имеет право в порядке, установленном законом, обратиться в суд за защитой своих нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов.

Суд отметил, что оспаривать правочин может также лицо (заинтересованное лицо), которое не было стороной правочина, на момент рассмотрения дела судом не имеет права собственности или вещного права на предмет правочина и/или не претендует на то, чтобы имущество в натуре было передано ему во владение. Требования заинтересованного лица, которое в судебном порядке добивается признания правочина недействительным (ч. 3 ст. 215 ГК Украины), направлены на приведение сторон недействительного правочина в то состояние, которое именно они, стороны, имели до совершения правочина. Собственный интерес заинтересованного лица заключается в том, чтобы предмет правочина находился в собственности конкретного лица или чтобы сторона (стороны) правочина находилась в определенном правовом положении, поскольку от этого зависит дальнейшая возможность законной реализации заинтересованным лицом его прав.

С учетом изложенного КГС ВС пришел к выводу, что поскольку имущественные права на спорный объект недвижимости уже принадлежали истцу на основании оплаченного договора, кооператив не имел права заключать договор с ответчиком о паевом участии относительно зарезервированного и оплаченного истцом объекта строительства. Заключение такого договора без расторжения предыдущего является нарушением требований ст. 203 ГК Украины и основанием для признания его недействительным как способа защиты прав истца.

КГС ВС признал правильным вывод апелляционного суда о том, что наличие на рассмотрении другого дела, в рамках которого ответчик просит отменить приказ Минюста и истребовать спорную квартиру у истца, является бесспорным доказательством оспаривания и непризнания ее прав. Соответственно, такой параллельный судебный спор подтверждает, что оспариваемый договор непосредственно нарушает законные права и охраняемые законом интересы истца как первого инвестора.

По результатам рассмотрения Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а судебные решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Постановление КГС ВС от 18 марта 2026 года по делу № 522/16671/22 (производство № 61-10608св25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Закон о военном сборе освободил депутатов от отчетности за использование компенсаций из бюджета

Закон о военном сборе вступил в силу вместе с правом депутатов не отчитываться за свои расходы.

Налоговая палата КАС ВС инициировала обращение в Страсбург из-за фиксированных штрафов, нарушающих право на мирное владение имуществом

КАС ВС обратился в ЕСПЧ за консультативным заключением относительно пропорциональности санкций.

Отцовство погибшего военнослужащего может устанавливаться в гражданском процессе на основании экспертизы из уголовного дела — ВС

Верховный Суд подтвердил допустимость использования экспертного заключения из уголовного производства в гражданском деле об отцовстве.

Застройщикам дадут 72 часа для ответа на запрос инспектора строительного контроля

Теперь каждая проверка — это полноценное административное производство с правом на отвод инспектора.

Госстат инициировал окончательную ликвидацию ЕГРПОУ для устранения дублирования государственных реестров

Соответствующий проект постановления Правительства проходит этап общественного обсуждения и согласования с Государственной регуляторной службой.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]