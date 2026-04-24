Таможня правомерно доначислила ввозную пошлину и НДС в связи с неподтверждением преференциального происхождения товара из ЕС — суд

Как свидетельствует текущая судебная практика, если преференциальное происхождение товара не подтверждено, импортер лишается права на применение преференциальной ставки.

ВС убежден, что налоговые уведомления-решения о доначислении ввозной пошлины и НДС по полным (непреференциальным) ставкам правомерны, если уполномоченный орган страны-экспортера по результатам проверки не подтвердил преференциальное происхождение товара. Ответ иностранного органа, в котором указано, что экспортер не предоставил достаточных доказательств преференциального происхождения, является надлежащим и достаточным основанием для отказа в применении преференции, даже если импортер подал декларации-инвойсы с уведомлением о происхождении и на товаре имеется маркировка «Manufactured in EU». Техническая ошибка в акте проверки (в частности, неправильное указание номеров таможенных деклараций) не влияет на сущность установленных нарушений и сама по себе не является основанием для признания такого акта недостоверным или незаконным.

Обстоятельства дела

По результатам документальной невыездной проверки Львовская таможня установила, что при таможенном оформлении товаров по пяти таможенным декларациям была применена преференциальная ставка ввозной пошлины на основании деклараций-инвойсов польского экспортера, в связи с чем пошлина была начислена и уплачена по преференциальным ставкам. После завершения таможенного оформления Государственная таможенная служба Украины для проверки достоверности подтверждений происхождения товаров обратилась в уполномоченный орган Республики Польша, который сообщил, что декларации-инвойсы являются аутентичными, однако экспортер не предоставил достаточных доказательств преференциального происхождения товаров в соответствии с Приложением I к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения, поэтому товары нельзя считать имеющими преференциальное происхождение. Таким образом на основании акта проверки таможня установила занижение ввозной пошлины и НДС и приняла обжалованные налоговые уведомления-решения.

Декларант возражал против таких выводов таможни, ссылаясь на техническую ошибку в акте проверки (неправильные номера таможенных деклараций), предоставление всех имеющихся документов (деклараций-инвойсов с уведомлением о происхождении, маркировка «Manufactured in EU»), отсутствие доказательств обращения польского органа к экспортеру и ответа экспортера, отсутствие экспертных заключений или других прямых доказательств несоответствия происхождения товаров.

Оценка суда

Таможенные органы вправе проверять подтверждения происхождения товара после завершения таможенного оформления. Результат проверки, предоставленный компетентным органом страны экспорта, является надлежащим и достаточным основанием для отказа в применении преференциальных ставок ввозной пошлины. Если в ответе уполномоченного органа страны-экспортера указано, что преференциальное происхождение не подтверждено ввиду отсутствия достаточных доказательств, импортер лишается права на применение преференциальной ставки, а таможенный орган обязан применить полные ставки ввозной пошлины и определить соответствующие налоговые обязательства по НДС. Таможенный орган Украины не обязан проводить дополнительную проверку или требовать от импортера новых документов после получения такого ответа (постановление Верховного Суда от 11.02.2026 г. по делу № 380/25552/24).

