Кратковременное посещение врача само по себе не подтверждает важность отсутствия на работе — Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел дело об увольнении работницы за прогул без уважительных причин и проверил, может ли кратковременное посещение врача считаться надлежащим подтверждением отсутствия на работе.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 761/40281/20 относительно законности увольнения работницы за прогул без уважительных причин и проверил правильность применения судами норм трудового законодательства.

Кассационный пересмотр касался постановления апелляционного суда, которым было отказано в восстановлении на работе и взыскании среднего заработка.

Суть дела

Истец работала на должности помощника воспитателя в Киевском государственном хореографическом училище с 2008 года. Приказом от 11 ноября 2020 года она была уволена на основании пункта 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины — за прогул без уважительных причин в период с 4 по 7 ноября 2020 года.

Истец обжаловала увольнение, указывая, что в указанные дни отсутствовала по уважительным причинам: 4 и 6 ноября она обращалась к врачу в связи с состоянием здоровья, о чём уведомляла работодателя, а 5 и 7 ноября были её выходными днями согласно временному графику работы. В подтверждение этого она предоставила выписку из медицинской карты амбулаторного больного и ссылалась на практику Верховного Суда, согласно которой уважительность причин отсутствия может подтверждаться не только листком нетрудоспособности, но и другими доказательствами.

Согласно материалам дела, истец находилась на приёме у семейного врача 4 и 6 ноября 2020 года в течение примерно 15 минут каждый день, после чего на работу не появлялась.

Ответчик отмечал, что истец отсутствовала на работе без надлежащего подтверждения уважительности причин, не предоставила листка нетрудоспособности, а предоставленные документы лишь подтверждают факт кратковременного посещения врача.

Кроме того, ответчик отрицал наличие изменённого графика работы, ссылаясь на правила внутреннего трудового распорядка и табели учёта рабочего времени.

Решения судов

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, признал приказ об увольнении незаконным, восстановил истца на работе и взыскал средний заработок за время вынужденного прогула. Суд исходил из того, что отсутствие на работе было обусловлено уважительными причинами, подтверждёнными медицинскими документами, а также учёл временный график работы.

Постановлением Киевского апелляционного суда от 2 ноября 2021 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Постановлением Верховного Суда от 8 ноября 2023 года указанное решение апелляционного суда отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

По результатам нового рассмотрения постановлением Киевского апелляционного суда от 15 мая 2024 года решение суда первой инстанции отменено и в удовлетворении иска отказано.

Суд пришёл к выводу, что пребывание у врача в течение короткого времени не подтверждает уважительность отсутствия на протяжении всего рабочего дня, а предоставленный истцом временный график не подтверждает изменение правил внутреннего трудового распорядка.

Кроме того, истец не предоставила надлежащих доказательств уведомления работодателя о невозможности выполнения трудовых обязанностей и не подтвердила временную нетрудоспособность в установленном порядке.

Апелляционный суд также учёл, что материалы дела не содержат доказательств возвращения истца на работу после посещения врача.

Суд исходил из табелей учёта рабочего времени, согласно которым истец работала по общему режиму работы, установленному правилами внутреннего трудового распорядка.

В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка для работников учреждения был установлен шестидневный рабочий недельный режим (40 часов) с одним выходным днём, что опровергает доводы истца о другом режиме работы.

Правовые позиции Верховного Суда

Верховный Суд исходил из того, что в соответствии со статьёй 43 Конституции Украины гарантируется защита от незаконного увольнения, одновременно работник обязан соблюдать трудовую дисциплину и выполнять трудовые обязанности в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно положениям статей 139, 147, 149 Кодекса законов о труде Украины нарушение трудовой дисциплины может повлечь применение дисциплинарного взыскания, в том числе увольнения, при условии соблюдения установленной процедуры.

Увольнение за прогул в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 40 КЗоТ Украины возможно в случае отсутствия работника на работе без уважительных причин более трёх часов в течение рабочего дня. Решающее значение для оценки правомерности такого увольнения имеет установление уважительности причин отсутствия.

Верховный Суд подчеркнул, что действующее законодательство не содержит исчерпывающего перечня уважительных причин отсутствия на работе, поэтому их оценка осуществляется с учётом конкретных обстоятельств дела. Уважительными могут признаваться только те причины, которые объективно делают невозможным выполнение работником трудовых обязанностей.

Суд также обратил внимание, что временная нетрудоспособность работника, как правило, подтверждается листком нетрудоспособности, однако другие документы могут использоваться как доказательства уважительности причин отсутствия, но в каждом конкретном случае суд оценивает, подтверждают ли они объективную невозможность выполнения работником трудовых обязанностей в течение всего рабочего времени.

В данном деле установлено, что истец обращалась к врачу 4 и 6 ноября 2020 года в течение короткого времени, после чего на работу не выходила, при этом листок нетрудоспособности ей не выдавался. Предоставленные доказательства не подтверждают невозможность выполнения трудовых обязанностей в течение всего рабочего дня. Также не доказано изменение установленного правилами внутреннего трудового распорядка режима работы.

Верховный Суд пришёл к выводу, что апелляционный суд правильно установил отсутствие уважительных причин невыхода на работу и обоснованно отказал в удовлетворении иска. Доводы кассационной жалобы направлены на переоценку доказательств, что выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции.

Верховный Суд подчеркнул, что в соответствии со статьёй 400 ГПК Украины суд кассационной инстанции не осуществляет переоценку доказательств и проверяет лишь правильность применения норм материального и процессуального права в пределах доводов кассационной жалобы.

Доводы кассационной жалобы сводились, в частности, к ссылкам на состояние здоровья истца, длительность лечения и обстоятельства, затруднявшие возможность явиться на работу, однако эти аргументы были отклонены как не подтверждённые надлежащими доказательствами.

В связи с этим кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление апелляционного суда — без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

