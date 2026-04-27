4 года заключения и 2 млн компенсации: суд в Одесской области осудил водителя за гибель несовершеннолетнего велосипедиста

21:16, 27 апреля 2026
Раздельнянский районный суд Одесской области признал виновным водителя в нарушении ПДД, что привело к гибели несовершеннолетнего велосипедиста.
Раздельнянский районный суд Одесской области рассмотрел уголовное производство в отношении гражданина, обвиняемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель человека. Об этом сообщили в суде.

Мужчина, в нарушение требований Правил дорожного движения Украины и имея возможность перед поездкой проверить техническое состояние автомобиля, не сделал этого и сел за руль. При этом на задней оси автомобиля были установлены шины разных моделей с разным рисунком протектора, что не отвечает требованиям ПДД.

В тот же день в селе Кучурган Раздельнянского района Одесской области в темное время суток он управлял автомобилем со скоростью не менее 107,4 км/ч, превышая разрешенную скорость. Водитель не сбавил скорость вовремя и не остановил транспортное средство, в результате чего сбил несовершеннолетнего велосипедиста. От полученных травм ребенок погиб.

Раздельнянский районный суд Одесской области признал гражданина виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК Украины и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Взыскано в пользу потерпевшего два миллиона гривен морального вреда.

Указанный приговор суда не вступил в законную силу (дело № 511/3292/25).

суд ДТП судебная практика приговор

