4 роки ув’язнення і 2 млн компенсації: суд на Одещині засудив водія за загибель неповнолітнього велосипедиста

Роздільнянський районний суд Одеської області визнав винним водія у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі неповнолітнього велосипедиста.

Роздільнянський районний суд Одеської області розглянув кримінальне провадження щодо громадянина, якого обвинувачували у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Про це повідомили у суді.

Чоловік, порушуючи вимоги Правил дорожнього руху України і маючи можливість перед поїздкою перевірити технічний стан автомобіля, не зробив цього та сів за кермо. При цьому на задній осі автомобіля були встановлені шини різних моделей із різним малюнком протектора, що не відповідає вимогам ПДР.

Того ж дня в селі Кучурган Роздільнянського району Одеської області, у темний час доби, він керував автомобілем зі швидкістю не менше 107,4 км/год, перевищуючи дозволену швидкість. Водій не зменшив швидкість вчасно та не зупинив транспортний засіб, унаслідок чого збив неповнолітнього велосипедиста. Від отриманих травм дитина загинула.

Роздільнянський районний суд Одеської області визнав громадянина винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 КК України та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.

Стягнуто на користь потерпілого два мільйони гривень моральної шкоди.

Вказаний вирок суду не набрав законної сили ( справа № 511/3292/25).

