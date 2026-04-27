4 роки ув’язнення і 2 млн компенсації: суд на Одещині засудив водія за загибель неповнолітнього велосипедиста

21:16, 27 квітня 2026
Роздільнянський районний суд Одеської області визнав винним водія у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі неповнолітнього велосипедиста.
Роздільнянський районний суд Одеської області розглянув кримінальне провадження щодо громадянина, якого обвинувачували у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Про це повідомили у суді.

Чоловік, порушуючи вимоги Правил дорожнього руху України і маючи можливість перед поїздкою перевірити технічний стан автомобіля, не зробив цього та сів за кермо. При цьому на задній осі автомобіля були встановлені шини різних моделей із різним малюнком протектора, що не відповідає вимогам ПДР.

Того ж дня в селі Кучурган Роздільнянського району Одеської області, у темний час доби, він керував автомобілем зі швидкістю не менше 107,4 км/год, перевищуючи дозволену швидкість. Водій не зменшив швидкість вчасно та не зупинив транспортний засіб, унаслідок чого збив неповнолітнього велосипедиста. Від отриманих травм дитина загинула.

Роздільнянський районний суд Одеської області визнав громадянина винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 КК України та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.

Стягнуто на користь потерпілого два мільйони гривень моральної шкоди.

Вказаний вирок суду не набрав законної сили ( справа № 511/3292/25). 

суд ДТП судова практика вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Працівників у декреті замінять за строковими договорами — посади не будуть вакантними

У Верховній Раді пропонують закріпити гарантії для працівників у декретній відпустці.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Мобілізація і бізнес: як забронювати у 2026 році керівництво та бенефіціарів

Для критично важливих підприємств держава передбачає спеціальний порядок, який дозволяє зберігати керівний склад без застосування загальних обмежень.

