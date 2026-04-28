Суд обязал выплатить вознаграждение военному: СЗЧ не отменяет право по приказу

Харьковский окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощённого искового производства без уведомления участников административное дело № 520/20425/25 по иску физического лица к двум воинским частям о признании бездействия противоправным и обязании совершить действия по начислению и выплате денежного обеспечения.

Суд исследовал материалы дела и дал оценку правоотношениям, возникшим в связи с невыплатой дополнительного денежного вознаграждения военнослужащему.

Суть дела

Истец проходил военную службу в воинской части с марта 2022 года по ноябрь 2024 года. На основании приказа командира этой воинской части от 04.11.2024 № 510 и приложения к нему истец был включён в перечень военнослужащих, которым подлежит выплата дополнительного вознаграждения за октябрь 2024 года, в частности за периоды с 01.10.2024 по 17.10.2024 и с 28.10.2024 по 31.10.2024.

После издания указанного приказа истец самовольно покинул место службы. В дальнейшем приказами командира было объявлено о приостановлении выплаты денежного обеспечения и утверждены результаты служебного расследования по факту самовольного оставления воинской части.

Истец обратился в воинскую часть с заявлением о выплате причитающегося денежного обеспечения, однако получил ответ о том, что дополнительное вознаграждение начислено, но его выплата возможна только после возвращения к месту службы, при этом ответчик фактически не отрицал, что соответствующие суммы истцу выплачены не были.

Финансовое обеспечение воинской части, в которой проходил службу истец, осуществляется другой воинской частью. При этом соответствующие средства истцу фактически выплачены не были.

Считая такое бездействие противоправным, истец обратился в суд с требованиями, в частности, о признании противоправным бездействия одной воинской части, которое заключалось в непредоставлении другой воинской части документов для начисления дополнительного денежного обеспечения.

Позиции и выводы суда

Суд исходил из того, что право истца на получение дополнительного вознаграждения подтверждено действующим приказом командира воинской части от 04.11.2024 № 510 и приложением к нему, которыми определены конкретные периоды, за которые такое вознаграждение подлежит выплате.

При этом суд применил нормы законодательства о военной службе и денежном обеспечении военнослужащих, в частности положения соответствующих законов и Порядка № 260.

Указанный приказ является действующим, не отменён и не признан недействительным в установленном законом порядке, а ответчиками не предоставлено доказательств, которые бы опровергали его обязательность или подтверждали выполнение предусмотренных им обязательств.

Суд отметил, что сам факт последующего приостановления выплаты денежного обеспечения в связи с самовольным оставлением воинской части не отменяет правовых последствий ранее изданного приказа о выплате дополнительного вознаграждения за определённые периоды.

Кроме того, суд обратил внимание на отсутствие доказательств внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований относительно самовольного оставления истцом места службы, а также на то, что вопрос о приостановлении военной службы истца в установленном законом порядке решён не был.

Вместе с тем материалы дела не содержат надлежащих доказательств того, что воинской частью, в которой проходил службу истец, допущено бездействие в части непредоставления документов для начисления соответствующих выплат, в связи с чем в этой части исковые требования не подлежат удовлетворению из-за отсутствия надлежащих и допустимых доказательств такого бездействия.

Суд установил, что обязанность по финансовому обеспечению и осуществлению выплат возложена на другую воинскую часть, которая не выполнила свою обязанность по начислению и выплате дополнительного вознаграждения, предусмотренного приказом.

С учётом этого суд пришёл к выводу о противоправности бездействия этой воинской части, которое заключалось в неначислении и невыплате истцу дополнительного вознаграждения за периоды с 01.10.2024 по 17.10.2024 и с 28.10.2024 по 31.10.2024, и о необходимости обязать её осуществить соответствующие начисления и выплаты.

Кроме того, суд отметил, что выплата такого вознаграждения должна осуществляться с одновременной компенсацией сумм налога на доходы физических лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С учётом изложенного суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

