Обязан ли ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке, поданное из-за границы через консульство: позиция суда

Отец ребенка с инвалидностью обратился за отсрочкой из Испании — ТЦК не принял решение, суд вмешался.

Может ли военнообязанный, который находится за границей, подать документы на отсрочку от мобилизации без личной явки в территориальный центр комплектования — и имеет ли ТЦК право просто не рассматривать такое заявление? Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело об отказе в оформлении отсрочки отцу совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Суд пришел к выводу: даже если орган считает способ подачи документов ненадлежащим или сомневается в их достаточности, это не освобождает его от обязанности рассмотреть обращение по существу и принять решение. В то же время требование о «личной подаче» документов не означает автоматически необходимость физического присутствия лица в ТЦК.

Обстоятельства дела №160/8720/25

Истец, который находится за границей, обратился через консульское учреждение Украины в Малаге с заявлением о постановке на воинский учет и предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации. Основанием он указал пункт 7 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — нахождение на его содержании совершеннолетнего ребенка с инвалидностью II группы.

К заявлению он приложил документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства, в частности свидетельство о рождении ребенка, документы об инвалидности и другие подтверждения семейного статуса. Заявление вместе с приложениями было направлено в территориальный центр комплектования через консульство электронной почтой.

В ответ ТЦК сообщил об актуализации военно-учетных данных, однако указал, что для получения отсрочки документы должны подаваться лично. Кроме того, орган сослался на недействительность справки медико-социальной экспертизы, что, по его мнению, делало невозможным рассмотрение вопроса. Фактически решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки комиссией не принималось.

Не согласившись с таким подходом, истец обратился в суд.

Оценка суда

Суд подчеркнул, что органы государственной власти обязаны действовать в пределах полномочий и способом, предусмотренным законом, а также обеспечивать надлежащее рассмотрение обращений граждан.

Анализируя нормы законодательства и Порядка проведения призыва во время мобилизации, суд пришел к выводу, что требование о личной подаче заявления означает обязанность подачи документов непосредственно самим военнообязанным, а не через представителя. В то же время эта норма не устанавливает обязанности обязательной личной явки в территориальный центр комплектования как единственного способа подачи документов.

Следовательно, вывод ответчика о невозможности рассмотрения заявления из-за способа его подачи суд признал ошибочным.

Отдельно суд подчеркнул, что даже в случае сомнений в надлежащности или действительности поданных документов территориальный центр комплектования обязан рассмотреть заявление по существу и принять решение — о предоставлении отсрочки или об отказе с указанием мотивов. Сам по себе факт возможных недостатков в документах не является основанием для фактического нерассмотрения обращения.

Таким образом, суд установил, что ответчик не выполнил своей обязанности по рассмотрению заявления истца и принятию соответствующего решения комиссией, которое оформляется протоколом.

Пределы полномочий суда

Вместе с тем суд отказал в удовлетворении требований об обязании предоставить отсрочку и внести соответствующие записи в военно-учетные документы.

Суд отметил, что оценка оснований для отсрочки и проверка поданных документов относятся к компетенции комиссии территориального центра комплектования. Поскольку такие документы не были предметом рассмотрения по существу, суд не имеет полномочий подменять административный орган и принимать решение вместо него.

В этом контексте суд избрал способ защиты, который соответствует задаче административного судопроизводства — обязать ответчика рассмотреть заявление и принять мотивированное решение по результатам его рассмотрения.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск.

Признано противоправным бездействие территориального центра комплектования по нерассмотрению заявления истца о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.

ТЦК обязано рассмотреть поданное заявление с приложенными документами и принять мотивированное решение по результатам такого рассмотрения.

В удовлетворении требований об обязании предоставить отсрочку отказано.

Кроме того, суд частично взыскал с ответчика в пользу истца уплаченный судебный сбор.

