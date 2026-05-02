Отцу троих детей отказали в отсрочке — ключевым доказательством стала справка об отсутствии задолженности по алиментам

Черниговский окружной административный суд рассмотрел показательную справу об отсрочке от мобилизации для отца троих детей, в которой ключевым стал не столько вопрос права на саму отсрочку, сколько подход к оценке подтверждающих документов. Истец предоставил предусмотренную законодательством информацию об отсутствии задолженности по уплате алиментов, однако комиссия при ТЦК фактически проигнорировала это доказательство, требуя другие документы, которые не являются обязательными в каждом случае.

Суд обратил внимание на принципиальную деталь: перечень документов для подтверждения оснований отсрочки является альтернативным, а значит, комиссия должна оценивать каждое представленное доказательство, а не отказывать из-за отсутствия конкретного вида документа. Именно непринятие во внимание этого подхода и отсутствие надлежащей оценки представленных материалов стали основанием для признания решения об отказе противоправным и его отмены.

Обстоятельства дела №620/1548/26

Истец обратился в комиссию с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации на основании пункта 3 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — как лицо, на содержании которого находятся трое детей в возрасте до 18 лет.

В подтверждение оснований для отсрочки заявитель предоставил свидетельства о рождении детей, документы относительно семейного положения, а также информацию из Единого реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

По результатам рассмотрения заявления комиссия отказала в предоставлении отсрочки, сославшись на отсутствие одного из документов, предусмотренных приложением 5 к Порядку проведения призыва во время мобилизации, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины №560.

Не согласившись с таким решением, истец обратился в суд.

Позиция сторон

Ответчик настаивал, что для получения отсрочки заявитель должен был предоставить один из документов, прямо предусмотренных Порядком, в частности решение суда об определении места проживания детей или иной аналогичный документ, подтверждающий фактическое содержание.

Истец, со своей стороны, указывал, что перечень документов является альтернативным, а информация из Единого реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов является надлежащим документом, подтверждающим исполнение обязанности по содержанию детей.

Оценка суда

Суд проанализировал нормы законодательства и обратил внимание на формулировку приложения 5 к Порядку №560, согласно которой к заявлению подаются подтверждающие документы и «один из таких документов».

Такое формулирование, по выводу суда, свидетельствует об альтернативном характере перечня документов, подтверждающих соответствующие обстоятельства, а не об обязанности предоставления конкретного вида документа.

Суд установил, что истец предоставил информацию из Единого реестра должников, сформированную в установленный срок, которая предусмотрена указанным перечнем. В то же время комиссия не дала надлежащей правовой оценки этому документу как одному из возможных подтверждений оснований для отсрочки.

Кроме того, суд отметил, что в случае необходимости уточнения обстоятельств комиссия наделена полномочиями обращаться с запросами в государственные органы для получения дополнительной информации. Однако такие действия совершены не были.

Исходя из этого суд пришел к выводу, что решение об отказе в предоставлении отсрочки является преждевременным и таким, что не соответствует требованиям обоснованности и мотивированности актов индивидуального действия.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск.

Решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки, оформленное протоколом от 04.02.2026, признано противоправным и отменено в оспариваемой части.

Комиссию обязали повторно рассмотреть заявление истца и принять решение с учетом правовой оценки, данной судом.

В удовлетворении требования об обязании непосредственно предоставить отсрочку суд отказал, исходя из того, что этот вопрос относится к полномочиям комиссии и должен решаться по результатам надлежащего административного рассмотрения.

Суд пришел к выводу о частичной обоснованности расходов на правовую помощь. Из заявленных 20 000 грн к возмещению определено 5 000 грн как соразмерные сложности дела и объему выполненных работ.

Также в пользу истца взыскан судебный сбор в размере 709,97 грн. Общая сумма возмещения составляет 5709,97 грн.