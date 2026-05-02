Верховный Суд: равнозначность должностей не сводится к званию — оцениваются также оплата труда и объем полномочий

Верховный Суд отметил необходимость комплексной оценки равнозначности должностей и выяснения согласия полицейского на перевод в другую местность, отменив решение предыдущих инстанций в соответствующем деле.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел в порядке письменного производства административное дело № 320/9767/21 по иску к Национальной полиции Украины и её территориальному органу об оспаривании приказов о перемещении по службе, восстановлении в должности и взыскании денежного обеспечения. Предметом кассационного пересмотра стали решения судов предыдущих инстанций, которыми отказано в удовлетворении иска.

Обстоятельства дела

Истец обратился в административный суд с требованиями о признании противоправными и отмене приказов Национальной полиции Украины и Главного управления Национальной полиции в Киевской области, которыми он был перемещён с должности в центральном аппарате полиции на должность в территориальном органе, восстановлении на прежней должности и взыскании среднего денежного обеспечения за время вынужденного прогула.

Обосновывая исковые требования, истец указывал, что его перемещение на другую должность было осуществлено без его согласия, что противоречит требованиям законодательства, в частности положениям трудового права, подлежащим субсидиарному применению к спорным правоотношениям.

Кроме того, истец утверждал, что в связи с сокращением должности, которую он занимал в центральном аппарате Национальной полиции Украины, ответчик не выполнил обязанность по предложению всех имеющихся вакантных должностей, которые он мог занимать с учётом профессионального опыта и квалификации.

Судами установлено, что истец проходил службу в органах внутренних дел, а впоследствии — в Национальной полиции Украины, занимал руководящую должность в структуре центрального аппарата. В 2020 году он был уволен в связи с сокращением штатов, однако это увольнение в дальнейшем было признано судом незаконным, а истец восстановлен в должности с выплатой денежного обеспечения за время вынужденного прогула.

После восстановления в должности истец был предупреждён о последующем высвобождении в связи с сокращением должности, а затем на основании приказа Национальной полиции Украины перемещён на другую должность, при этом нормативным основанием такого перемещения определён абзац 2 пункта 2 части первой статьи 65 Закона Украины «О Национальной полиции», а фактическим основанием — соответствующая докладная записка кадрового подразделения.

Основанием для принятия такого решения послужила докладная записка начальника соответствующего кадрового подразделения Национальной полиции Украины, в которой обосновывалась целесообразность перемещения истца с учётом интересов службы.

Истец, не соглашаясь с таким перемещением, считал его противоправным и нарушающим его права как полицейского.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, отказал в удовлетворении иска. Мотивируя решение, суды исходили из того, что в соответствии с положениями Закона Украины «О Национальной полиции» полицейские могут быть перемещены на равнозначные должности для более эффективного прохождения службы, исходя из интересов службы, без необходимости получения их согласия.

Суды пришли к выводу, что должности, между которыми было осуществлено перемещение, являются равнозначными, поскольку для них предусмотрено одинаковое предельное специальное звание. В связи с этим они признали, что ответчик имел правовые основания для принятия соответствующих кадровых решений, а оспариваемые приказы являются правомерными.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что при решении вопроса о применении правовых выводов, изложенных в ранее принятых постановлениях, необходимо оценивать их релевантность с учётом сходства правоотношений и действующей редакции законодательства.

Суд пришёл к выводу, что правоотношения, которые были предметом рассмотрения в делах об увольнении полицейских в связи с сокращением штатов, не являются подобными спорным правоотношениям, возникшим в связи с перемещением истца на другую должность. Перемещение полицейских в связи с сокращением штатов и перемещение для более эффективной службы являются различными правовыми основаниями, предусматривающими самостоятельное правовое регулирование.

Верховный Суд отдельно подчеркнул, что сам по себе факт предупреждения о сокращении должности или наличие процедур высвобождения не означает автоматического применения гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, если спорные правоотношения фактически возникли в связи с перемещением, а не увольнением.

Вместе с тем Верховный Суд применил ранее сформированную правовую позицию относительно необходимости учёта согласия полицейского при перемещении в другую местность, отклонив иной подход, изложенный в более поздней практике, как не соответствующий сложившейся судебной практике и не сформулированный с соблюдением процедуры отступления от неё.

Суд подчеркнул, что в случае перемещения полицейского в другую местность (другой населённый пункт) положения трудового законодательства применяются субсидиарно, а следовательно, такое перемещение возможно только при наличии согласия полицейского.

Верховный Суд также обратил внимание на необходимость обеспечения единства судебной практики, указав, что отдельные отступления в предыдущих решениях не могут применяться без соблюдения установленной процессуальным законом процедуры отступления от правовых выводов, что обусловливает приоритет сложившейся практики при разрешении данного дела.

Также Суд отметил, что для определения равнозначности должностей необходимо учитывать не только предельное специальное звание, но и другие критерии, в частности уровень должностного оклада и общего денежного обеспечения (с учётом его составляющих), объём должностных обязанностей и степень подчинённости.

Верховный Суд установил, что суды предыдущих инстанций, применив нормы материального права, не исследовали должным образом существенные обстоятельства дела, в частности не выяснили, были ли соответствующие должности равнозначными по всем определённым критериям, а также было ли перемещение связано с переводом в другую местность и давал ли истец согласие на такое перемещение.

При отсутствии установления указанных обстоятельств выводы судов предыдущих инстанций о правомерности оспариваемых приказов признаны преждевременными и необоснованными.

С учётом ограничений полномочий суда кассационной инстанции по установлению фактических обстоятельств дела Верховный Суд пришёл к выводу о наличии оснований для отмены судебных решений и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кассационная жалоба удовлетворена частично, решения судов первой и апелляционной инстанций отменены, дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и не подлежит обжалованию.

