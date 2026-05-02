Верховный Суд: непредоставление переводчика обвиняемому является существенным нарушением права на защиту

Верховный Суд пересмотрел приговор и определение апелляции в уголовном производстве о разбое и грабеже, в частности, по соблюдению процессуальных гарантий права обвиняемого на перевод.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационную жалобу осужденного на приговор суда первой инстанции и определение апелляционного суда в уголовном производстве по обвинению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186, ч. 3, 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 УК Украины (грабеж, разбой и незаконное обращение с оружием).

По результатам рассмотрения Суд пришел к выводу о наличии существенных нарушений уголовного процессуального закона.

Обстоятельства дела № 478/507/21

Суд первой инстанции признал обвиняемых виновными в совершении нескольких эпизодов насильственных преступлений, в частности грабежей и разбойных нападений, совершенных группой лиц с применением оружия, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Как установлено судами, в августе–сентябре 2020 года обвиняемые совместно с другим лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, совершили серию нападений на частные домовладения.

Указанные действия охватывали три отдельных эпизода преступной деятельности, которые отличались способом совершения, характером примененного насилия и объемом завладения имуществом потерпевших.

Во время первого эпизода они проникли в жилище потерпевших, применили огнестрельное оружие, произведя выстрел в ногу потерпевшего, и завладели денежными средствами и ювелирными изделиями. В последующих эпизодах обвиняемые действовали повторно, проникали в дома в ночное время, применяли насилие, которое в отдельных случаях не было опасным для жизни и здоровья потерпевших, либо угрозы применения насилия, завладевали значительными суммами денежных средств, оружием и ценностями.

Кроме того, установлены факты незаконного приобретения, хранения и модификации огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, которые были изъяты в ходе обысков.

После обращения в суд лицо обжаловало приговор, ссылаясь, в частности, на отсутствие надлежащих доказательств вины, нарушение права на защиту, непредоставление переводчика и другие процессуальные нарушения.

Суд первой инстанции назначил обоим обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет с конфискацией имущества, а одному из них — 12 лет лишения свободы по совокупности приговоров. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии с положениями статьи 433 Уголовного процессуального кодекса Украины суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судами норм материального и процессуального права и не наделен полномочиями исследовать доказательства или устанавливать новые обстоятельства.

Согласно статье 438 УПК основаниями для отмены судебных решений являются, в частности, существенные нарушения требований уголовного процессуального закона.

Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 29 УПК уголовное производство осуществляется на государственном языке, однако лица, не владеющие или недостаточно владеющие им, имеют право пользоваться услугами переводчика. Аналогичные гарантии предусмотрены пунктом 18 части третьей статьи 42 УПК и статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суд также учел практику Европейского суда по правам человека, в частности решение по делу “Kamasinski v. Austria”, согласно которому право на перевод охватывает как устный, так и письменный перевод материалов, необходимых для реализации права на защиту.

Верховный Суд установил, что при рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций требования закона относительно обеспечения права на пользование родным языком и услугами переводчика соблюдены не были. Суд первой инстанции не разъяснил лицу право пользоваться родным языком, получать процессуальные документы на языке, который оно понимает, и пользоваться услугами переводчика, не обеспечил участие переводчика в ходе судебного разбирательства, а также не учел фактическую неспособность лица полноценно понимать ход уголовного производства.

Ни одно из судебных решений не было изготовлено и вручено лицу в переводе на язык, которым оно владеет, что лишило его возможности надлежащим образом ознакомиться с их содержанием. Апелляционный суд безосновательно пришел к выводу об отсутствии нарушения права на защиту и не проверил надлежащим образом доводы стороны защиты относительно отсутствия переводчика.

Суд подчеркнул, что такие нарушения являются существенными в понимании статьи 412 УПК, поскольку они ограничили право лица на защиту и справедливое судебное разбирательство.

В то же время доводы о недопустимости доказательств не нашли подтверждения, а проведение судебных прений без участия одного из защитников не было признано нарушением, поскольку интересы обвиняемого представлял другой адвокат.

Учитывая установленные нарушения, Верховный Суд пришел к выводу о необходимости частичного удовлетворения кассационной жалобы, отмены приговора суда первой инстанции и определения апелляционного суда в части осуждения лица, подавшего кассационную жалобу, с назначением нового рассмотрения в суде первой инстанции, тогда как в отношении другого осужденного эти судебные решения оставлены без изменений. Кроме того, Верховный Суд избрал в отношении лица, подавшего кассационную жалобу, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

В остальной части судебные решения оставить без изменения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

