Верховний Суд: ненадання перекладача обвинуваченому є істотним порушенням права на захист

Верховний Суд переглянув вирок і ухвалу апеляції у кримінальному провадженні про розбій і грабежі, зокрема щодо дотримання процесуальних гарантій права обвинуваченого на переклад.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув касаційну скаргу засудженого на вирок суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду у кримінальному провадженні щодо обвинувачення у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 186, ч. 3, 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України (грабіж, розбій та незаконне поводження зі зброєю).

За результатами розгляду Суд дійшов висновку про наявність істотних порушень кримінального процесуального закону.

Обставини справи № 478/507/21

Суд першої інстанції визнав обвинувачених винуватими у вчиненні кількох епізодів насильницьких злочинів, зокрема грабежів і розбійних нападів, вчинених групою осіб із застосуванням зброї, а також у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї.

Як установлено судами, у серпні–вересні 2020 року обвинувачені разом з іншою особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, вчинили серію нападів на приватні домоволодіння.

Зазначені дії охоплювали три окремі епізоди злочинної діяльності, які відрізнялися за способом вчинення, характером застосованого насильства та обсягом заволодіння майном потерпілих.

Під час першого епізоду вони проникли до житла потерпілих, застосували вогнепальну зброю, здійснивши постріл у ногу потерпілого, та заволоділи грошовими коштами й ювелірними виробами. У наступних епізодах обвинувачені діяли повторно, проникали до будинків у нічний час, застосовували насильство, яке в окремих випадках не було небезпечним для життя та здоров’я потерпілих, або погрози застосування насильства, заволодівали значними сумами коштів, зброєю та цінностями.

Крім того, встановлено факти незаконного придбання, зберігання та модифікації вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв, які були вилучені під час обшуків.

Після звернення до суду особа оскаржила вирок, посилаючись, зокрема, на відсутність належних доказів вини, порушення права на захист, ненадання перекладача та інші процесуальні порушення.

Суд першої інстанції призначив обом обвинуваченим покарання у вигляді позбавлення волі строком 11 років із конфіскацією майна, а одному з них — 12 років позбавлення волі за сукупністю вироків. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

Позиції та висновки Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що відповідно до положень статті 433 Кримінального процесуального кодексу України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права і не має повноважень досліджувати докази чи встановлювати нові обставини.

Згідно зі статтею 438 КПК підставами для скасування судових рішень є, зокрема, істотні порушення вимог кримінального процесуального закону.

Суд наголосив, що відповідно до статті 29 КПК кримінальне провадження здійснюється державною мовою, однак особи, які не володіють або недостатньо володіють нею, мають право користуватися послугами перекладача. Аналогічні гарантії передбачені пунктом 18 частини третьої статті 42 КПК та статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Суд також урахував практику Європейського суду з прав людини, зокрема рішення у справі “Kamasinski v. Austria”, відповідно до якого право на переклад охоплює як усний, так і письмовий переклад матеріалів, необхідних для реалізації права на захист.

Верховний Суд встановив, що під час розгляду справи судами першої та апеляційної інстанцій вимоги закону щодо забезпечення права на користування рідною мовою та послугами перекладача дотримані не були. Суд першої інстанції не роз’яснив особі право користуватися рідною мовою, отримувати процесуальні документи мовою, яку вона розуміє, та користуватися послугами перекладача, не забезпечив участі перекладача під час судового розгляду, а також не врахував фактичну неспроможність особи повноцінно розуміти перебіг кримінального провадження.

Жодне із судових рішень не було виготовлене та вручено особі у перекладі мовою, якою вона володіє, що позбавило її можливості належним чином ознайомитися з їх змістом. Апеляційний суд безпідставно дійшов висновку про відсутність порушення права на захист та не перевірив належним чином доводи сторони захисту щодо відсутності перекладача.

Суд підкреслив, що такі порушення є істотними у розумінні статті 412 КПК, оскільки вони обмежили право особи на захист та справедливий судовий розгляд.

Водночас доводи щодо недопустимості доказів не знайшли підтвердження, а проведення судових дебатів без участі одного із захисників не було визнано порушенням, оскільки інтереси обвинуваченого представляв інший адвокат.

З огляду на встановлені порушення Верховний Суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги, скасування вироку суду першої інстанції та ухвали апеляційного суду в частині засудження особи, яка подала касаційну скаргу, із призначенням нового розгляду в суді першої інстанції, тоді як щодо іншого засудженого ці судові рішення залишено без змін. Крім того, Верховний Суд обрав щодо особи, яка подала касаційну скаргу, запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.

У решті судові рішення залишити без зміни. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

