Женщина обжаловала отказ в пенсии из-за неучтенного стажа в Беларуси: суд встал на ее сторону

Ровенский окружной административный суд рассмотрел дело об обжаловании отказа в назначении пенсии по инвалидности и пришел к выводу о его противоправности.

Ровенский окружной административный суд в составе судьи рассмотрел в порядке письменного производства административное дело № 460/23365/25 по иску физического лица к территориальным органам Пенсионного фонда Украины об обжаловании отказа в назначении пенсии по инвалидности и об обязании совершить соответствующие действия.

Предметом рассмотрения стал вопрос правомерности незачисления отдельных периодов трудовой деятельности и обучения в страховой стаж и, как следствие, отказа в назначении пенсии.

Суть дела

Истец обратилась в суд с требованиями о признании противоправным и отмене решения территориального органа Пенсионного фонда Украины от 27.08.2025 №103750009433, которым отказано в назначении пенсии по инвалидности в связи с недостаточностью страхового стажа, а также об обязании зачесть в страховой стаж периоды работы и обучения в 1987–1989 годах на территории Республики Беларусь и назначить соответствующую пенсию.

Основанием для отказа органа пенсионного обеспечения стало незачисление периодов работы с 01.09.1987 по 12.09.1988 и с 03.07.1989 по 27.10.1989, а также периода обучения с 01.09.1988 по 01.07.1989, подтвержденных записями в трудовой книжке и дипломом, ввиду отсутствия подтверждения незосуществления другим государством пенсионных выплат за эти периоды, при том что в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №562 от 16.05.2025, такое подтверждение может осуществляться путем подачи лицом соответствующего заявления, документов иностранного государства, объяснения причин невозможности их получения либо путем направления запросов через органы Пенсионного фонда Украины или Министерство иностранных дел.

Истец указывала, что на момент приобретения соответствующего стажа действовали международные договоры, предусматривавшие взаимное признание трудового стажа, поэтому отказ в его зачете является необоснованным. Кроме того, она ссылалась на объективную невозможность получения подтверждения от иностранного государства в связи с отсутствием надлежащего межгосударственного обмена информацией.

Судом установлено, что истцу установлена инвалидность III группы с 05.05.2025, после чего она обратилась с заявлением о назначении пенсии. На момент обращения ее страховой стаж, определенный ответчиком, составлял 10 лет 11 месяцев 2 дня, тогда как необходимый стаж составлял 13 лет. Спор возник именно относительно правомерности неучета периодов трудовой деятельности и обучения, подтвержденных надлежащими документами.

Позиции и выводы суда

Суд исходил из того, что право на социальную защиту, в частности на пенсионное обеспечение в случае утраты трудоспособности, гарантируется Конституцией Украины и реализуется в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Установлено, что записи в трудовой книжке истца являются надлежащими и допустимыми доказательствами, оформленными в соответствии с требованиями законодательства, содержат все необходимые реквизиты и не вызывают сомнений в их достоверности. При этом на лицо не может возлагаться обязанность доказывания достоверности таких записей.

Суд отметил, что периоды трудовой деятельности и обучения до вступления в силу Закона №1058-IV подлежат зачислению в страховой стаж в соответствии с ранее действовавшим законодательством, в частности Законом Украины «О пенсионном обеспечении», который прямо предусматривает зачисление как трудовой деятельности, так и обучения в соответствующих учебных заведениях.

Отдельно суд обратил внимание на положения международных договоров, в частности Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992 и Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь от 14.12.1995, которые предусматривали взаимное признание трудового стажа; при этом суд указал, что несмотря на последующую денонсацию указанных международных договоров, права, приобретенные лицами в период их действия, сохраняют юридическую силу.

Суд также учел, что на момент обращения истца в Украине действовало военное положение и отсутствовали дипломатические отношения с Республикой Беларусь, что объективно делало невозможным получение подтверждения о незосуществлении пенсионных выплат. В таких условиях возложение на истца обязанности представления соответствующих документов является чрезмерным и непропорциональным.

Кроме того, суд установил, что орган Пенсионного фонда не выполнил обязанность по содействию лицу в сборе необходимых документов, в частности не уведомил истца о необходимости предоставления дополнительных сведений в соответствии с Порядком №22-1, чем лишил ее возможности устранить недостатки поданных документов.

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что спорные периоды работы и обучения подлежат зачислению в страховой стаж, что в совокупности обеспечивает необходимую продолжительность страхового стажа (13 лет 27 дней) для назначения пенсии по инвалидности в соответствии со статьями 24, 32 и 45 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Таким образом, суд признал противоправным и отменил решение органа Пенсионного фонда об отказе в назначении пенсии, обязал назначить пенсию по инвалидности с 20.08.2025 с зачислением соответствующих периодов в страховой стаж, а также обязал соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту проживания истца осуществлять выплату пенсии, что соответствует принципу экстерриториальности, при котором один орган рассматривает заявление и принимает решение, а другой — осуществляет выплату.

Суд также постановил взыскать судебный сбор за счет бюджетных ассигнований ответчика.

