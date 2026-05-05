КУС ВС объяснил, когда ДТП с пешеходом не влечет уголовной ответственности

Верховный Суд оставил в силе оправдание водителя по делу о нарушении ПДД.

Верховный Суд подтвердил оправдание водителя по делу о наезде на пешехода, подчеркнув, что состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 286 УК, образует не любое несоблюдение водителем, управляющим транспортным средством, требований ПДД, а лишь такое, которое непосредственно привело к указанным в этой статье общественно опасным последствиям.

Если ни в протоколе осмотра места ДТП, ни в других источниках доказательств, имеющихся в материалах уголовного производства, в том числе и в заключениях экспертов, не установлено место наезда транспортного средства на пешехода, а также вне разумного сомнения не установлен момент возникновения опасности для движения водителя транспортного средства и расстояние до места наезда, а потерпевший пересекал проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте, имеются все основания для оправдания водителя в наезде на пешехода, поскольку причинно-следственная связь между нарушением водителем требований пунктов 10.1, 11.4, 12.1, 12.3 и 12.4 ПДД и причинением потерпевшему телесных повреждений отсутствует.

Об этом говорится в постановлении Первой судебной палаты КУС ВС от 19 марта 2026 года по делу № 676/2180/16-к.

Обстоятельства дела

По материалам дела, водитель автомобиля Volkswagen Passat обвинялся в том, что он, управляя автомобилем марки «Volkswagen Passat», нарушил требования пунктов 10.1, 11.4, 12.1, 12.3 и 12.4 ПДД, не убедился в безопасности движения, не выбрал безопасную скорость, не принял меры к снижению скорости движения вплоть до остановки транспортного средства и, пытаясь избежать столкновения с пешеходом путем объезда слева, изменил направление движения управляемого им автомобиля, пересек линию разметки, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений (п. 1.3 раздела ПДД), частично выехал на встречную полосу движения и передней правой частью автомобиля совершил наезд на пешехода, который в тот момент пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в не предназначенном для этого месте.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали обвиняемого невиновным по ч. 2 ст. 286 УК и оправдали его на основании п. 3 ч. 1 ст. 373 УПК за отсутствием в его деянии состава уголовного правонарушения.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что апелляционный суд пришел к ошибочным выводам об отсутствии нарушений ПДД со стороны водителя, которые выступали бы непосредственной причиной наступления вредных последствий ДТП.

Верховный Суд оставил без изменения постановление апелляционного суда.

Позиция Верховного Суда

Коллегия судей КУС указала, что состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 286 УК, образует не любое несоблюдение лицом, управляющим транспортным средством, требований ПДД, а лишь такое, которое непосредственно привело к указанным в этой статье общественно опасным последствиям. Причинная связь между деянием и последствиями имеет место тогда, когда нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, допущенное виновным лицом, неизбежно обусловливает вредные последствия, предусмотренные ст. 286 УК. Только нарушения ПДД, которые содержат в себе реальную возможность наступления общественно опасных последствий и выступают непосредственной причиной их наступления в каждом конкретном случае ДТП, являются обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК.

Как следует из материалов производства, водитель не имел технической возможности остановить автомобиль до полосы движения пешехода с момента возникновения опасности для движения водителя, при допустимой для данных дорожных условий скорости движения автомобиля (при заданной скорости движения автомобиля 60-65 км/ч), если фактическая опасность для данного водителя возникла в момент возобновления движения пешехода на расстоянии 30 м от автомобиля путем выполнения им требований п. 12.3 ПДД. У водителя имелись основания технического характера отступать от требований пунктов 11.4, 12.3 ПДД и линии горизонтальной дорожной разметки 1.3 в условиях развития событий данного ДТП. С технической точки зрения причиной возникновения события данного ДТП стало несоответствие действий пешехода требованиям пунктов 4.7, 4.8, 4.14 (г, ґ) ПДД.

Установить экспертным путем скорость автомобиля под управлением водителя оказалось невозможным из-за отсутствия характерных признаков — тормозного пути или следов торможения. Как отметил в своем постановлении апелляционный суд, оценивая протокол осмотра места ДТП, последний не содержит никаких данных относительно места столкновения, поскольку в нем отсутствуют зафиксированные следы торможения, а также отсутствует фиксация признаков, по которым можно было бы точно определить место наезда на потерпевшего, что полностью согласуется с выводами экспертов и их показаниями в ходе судебного разбирательства в этой части. Допрошенные в ходе судебного разбирательства эксперты также подтвердили, что ключевым обстоятельством для установления истины в производстве являются данные о том, на каком расстоянии потерпевший начал пересекать полосу движения, по которой двигался автомобиль, поскольку именно тогда он создал опасность для движения автомобиля. Если пешеход начал пересечение полосы движения за 30 м до автомобиля, то водитель не смог бы избежать столкновения с ним путем применения экстренного торможения.

Учитывая, что с момента возникновения ДТП прошло почти 10 лет и возможность получения дополнительных данных фактически утрачена, в уголовном производстве назначен и проведен целый комплекс экспертных исследований, вызваны и допрошены судом все эксперты, коллегия судей КУС соглашается с позицией судов предыдущих инстанций, которые считали, что законные основания для удовлетворения ходатайства прокурора и назначения дополнительной комплексной автотехнической и транспортно-трасологической экспертизы отсутствуют.

Учитывая, что ни в протоколе осмотра места ДТП, ни в других источниках доказательств, имеющихся в материалах уголовного производства, в том числе и в заключениях экспертов, не установлено место наезда транспортного средства на пешехода, а также вне разумного сомнения не установлен момент возникновения опасности для движения водителя транспортного средства и расстояние до места наезда, потерпевший пересекал проезжую часть дороги в не установленном для этого месте, местный суд пришел к выводу о необходимости оправдания водителя в инкриминируемых ему действиях, поскольку причинно-следственная связь между нарушением водителем требований пунктов 10.1, 11.4, 12.1, 12.3 и 12.4 ПДД и причинением потерпевшему телесных повреждений отсутствует.

