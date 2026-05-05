Верховный Суд признал мужчину виновным в сопротивлении правоохранителям, поскольку тот избил полицейских без формы

Верховный Суд подтвердил, что действия лица, которое не выполнило законное требование полицейских остановиться и оказывало активное сопротивление при задержании, подлежат квалификации по ст. 342 Уголовного кодекса Украины как сопротивление работникам правоохранительного органа при исполнении ими служебных обязанностей. При этом отсутствие у сотрудников полиции форменной одежды и опознавательных знаков во время задержания лица не исключает осознания им их принадлежности к правоохранительным органам, если они неоднократно идентифицировали себя словесно и демонстрировали удостоверение.

Обстоятельства дела

Двое сотрудников полиции при исполнении своих служебных обязанностей, получив оперативную информацию о возможном месте пребывания обвиняемого, прибыли по указанному адресу. Обвиняемый начал убегать, проигнорировав законное требование правоохранителей остановиться. Когда сотрудники полиции догнали обвиняемого, он вел себя агрессивно, активно жестикулировал руками, противодействуя выполнению их законных требований. На словесные замечания правоохранителей обвиняемый не реагировал и начал оказывать активное физическое сопротивление и препятствовать выполнению ими своих служебных обязанностей, в частности нанес удар правой ногой в область левой голени полицейского.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций: местный суд признал невиновным и оправдал обвиняемого по ч. 2 ст. 342 УК в связи с недоказанностью совершения им данного уголовного правонарушения.

Апелляционный суд отменил оправдательный приговор и вынес свой приговор, которым признал виновным и осудил обвиняемого по ч. 2 ст. 342 УК.

Защита в кассации настаивала, что мужчина не осознавал, что перед ним полицейские, поскольку те были без формы.

Однако ВС оставил приговор апелляции без изменений.

Позиция Верховного Суда

Коллегия судей КУС согласилась с судом апелляционной инстанции. Судьи отметили, что с учетом совокупности доказательств, собранных в этом производстве, следует констатировать, что обвиняемый не мог не осознавать того факта, что проводилось именно его задержание и следственное действие осуществляли именно работники правоохранительного органа, поскольку протоколом осмотра видеозаписи и непосредственно самой видеозаписью событий в совокупности с показаниями потерпевших, свидетеля в судебном заседании подтверждается тот факт, что потерпевший в момент встречи с обвиняемым сообщил последнему (в контексте показаний обоих потерпевших фразу: «полиция»), после чего обвиняемый начал убегать. Именно с этого момента, по убеждению коллегии судей КУС, последний понял принадлежность этих лиц к работникам правоохранительного органа, что и стало причиной его внезапного бегства из подъезда и дальнейшего преследования его потерпевшими.

Кроме того, факт осознания принадлежности потерпевших к работникам правоохранительного органа подтвердил допрошенный судом апелляционной инстанции свидетель, который сообщил, что в ходе преследования обвиняемого ему неоднократно сообщалась фраза: «стой, полиция», как и во время задержания последнего и активного сопротивления таким действиям обвиняемым, в ходе которого потерпевшим были причинены телесные повреждения. В то же время обвиняемый на слова потерпевших о принадлежности к правоохранительным органам не реагировал, не останавливался, хотя имел такую возможность, продолжал убегать, а после его остановки продолжал оказывать сопротивление, в ходе которого потерпевшие получили телесные повреждения, что подтверждается соответствующими выводами, детально отраженными в приговоре.

Доводы стороны защиты о том, что потерпевшие во время задержания обвиняемого были без форменной одежды, коллегия судей КУС не считает такими, которые свидетельствуют о том, что он не мог осознавать факт принадлежности потерпевших к работникам правоохранительных органов, учитывая последовательные их показания о том, что они неоднократно сообщали об этом обвиняемому с момента встречи и демонстрации удостоверения в подъезде дома, после чего он внезапно начал убегать, а также во время преследования последнего.

По убеждению Верховного Суда, является правильной позиция апелляционного суда о том, что деятельность правоохранительных органов по розыску для задержания лица на основании определения суда не может всегда осуществляться гласно с использованием форменной одежды и всех опознавательных знаков правоохранительного органа (ст. 20 Закона «О Национальной полиции»), поскольку это противоречит цели таких розыскных действий и не направлено на достижение желаемого результата.

Постановление коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 30 марта 2026 года по делу № 607/1151/23.

