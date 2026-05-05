Могут ли конфисковать транспортное средство после ДТП, виновник которого был лишен права управления на 10 лет – решение суда

Апелляционный суд констатировал отсутствие оснований для специальной конфискации мотоцикла в деле о ДТП.

Хмельницкий апелляционный суд признал необоснованным применение специальной конфискации в уголовном производстве по ДТП с участием водителей мотоцикла и мопеда, исключив из приговора ссылки на статьи 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины, которыми была обоснована передача мотоцикла в собственность государства.

Обстоятельства дела

По материалам дела, дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июля 2025 года в городе Шепетовка. На перекрестке главной и второстепенной дорог водитель мотоцикла «Spark», нарушая Правила дорожного движения, начал обгон мопеда, водитель которого подал сигнал поворота налево. В результате столкновения мопедист получил перелом локтевой кости, относящийся к категории телесных повреждений средней степени тяжести.

При этом обвиняемый управлял транспортным средством, будучи лишенным права управления на 10 лет за административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 130 КУоАП.

Шепетовский городской районный суд Хмельницкой области признал его виновным в умышленном неисполнении вступившего в законную силу судебного решения (ч. 1 ст. 382 УК Украины), а также в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем за собой телесные повреждения средней тяжести у потерпевшего (ч. 1 ст. 286 УК Украины), и назначил окончательное наказание – штраф в размере 54 400 грн с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. Суд также применил специальную конфискацию, признав мотоцикл «Spark» средством совершения уголовного правонарушения и передав его в собственность государства.

Обвиняемый обжаловал приговор в части специальной конфискации, ссылаясь на ее незаконность и отсутствие оснований для применения ст.ст. 96-1, 96-2 УК Украины. Он отмечал, что мотоцикл не является его собственностью, а обвинение не доказало необходимости его конфискации.

По его мнению, суд первой инстанции не учел отсутствие претензий со стороны потерпевшего, возмещение причиненного ущерба, а также его статус лица с инвалидностью вследствие войны и участника боевых действий, поэтому считал, что применение специальной конфискации нарушает справедливое равновесие между общественными интересами и его правами.

Апелляционный суд установил, что арест на мотоцикл следственный судья наложил в рамках уголовного производства по обвинению по ч. 1 ст. 286 УК Украины с целью сохранения вещественных доказательств.

Коллегия судей отметила, что такой арест носит исключительно обеспечительный характер на стадии досудебного расследования и судебного разбирательства и не определяет окончательную правовую судьбу имущества.

Учитывая, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК Украины, является неосторожным и характеризуется отсутствием умысла на использование транспортного средства в качестве орудия его совершения в понимании ст. 96-2 УК Украины, апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для применения специальной конфискации.

Коллегия судей указала, что мотоцикл «Spark» является обычным транспортным средством, которое использовалось для передвижения и не было подобрано, изготовлено или приспособлено для совершения уголовного правонарушения.

Доводы апеллянта о том, что транспортное средство ему не принадлежит, коллегия судей отклонила, поскольку они опровергаются материалами дела, в частности его показаниями в суде первой инстанции и актом осмотра реализованного транспортного средства, где он указан покупателем. Также суд учел, что другие заинтересованные лица не заявляли требований об отмене ареста, истребовании или возврате мотоцикла.

Кроме того, апелляционный суд обратил внимание, что в рамках производства по ч. 1 ст. 382 УК Украины арест с целью обеспечения специальной конфискации на мотоцикл не налагался и вопрос о таких мерах следственный судья не решал.

Что решил суд

В этих обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу об отсутствии правовых оснований для специальной конфискации мотоцикла «Spark». В связи с этим она изменила приговор суда первой инстанции в этой части, частично удовлетворив апелляционную жалобу подсудимого.

