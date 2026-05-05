Россиянин с просроченным паспортом избежал штрафа: суд признал проживание в Украине законным

У россиянина был просроченный паспорт, но также у него было разрешение на постоянное проживание в Украине.

Истец обратился в Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области с иском в порядке административного судопроизводства к Управлению Государственной миграционной службы Украины в Хмельницкой области об отмене постановления о привлечении его к административной ответственности по ч. 2 ст. 203 КУоАП, отметив, что с указанным постановлением не согласен, поскольку документом, на основании которого он проживает на территории Украины как иностранец, является вид на постоянное проживание. Этот документ позволяет ему находиться на законных основаниях в Украине в течение десяти лет. Об этом сообщил Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области.

Так, согласно постановлению о наложении административного взыскания, истца привлекли к административной ответственности в виде штрафа 3400 грн по ч. 2 ст. 203 КУоАП за нарушение правил пребывания иностранцев на территории Украины, а именно за то, что он проживает по паспорту, срок действия которого истек.

Судом установлено, что истец является гражданином РФ, о чем свидетельствует копия его паспорта, срок действия паспорта датирован до 07.07.2025. В то же время истец получил право проживать на территории Украины, что подтверждается видом на постоянное проживание, который действителен до 24.06.2029, что подтверждает право на постоянное проживание на территории Украины.

Факт наличия у истца вида на постоянное проживание в Украине с 2019 года признается ответчиком, а потому в понимании Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» истец считается находящимся в Украине как иностранец на законных основаниях.

В соответствии с п. 17 статьи 1 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» вид на постоянное проживание — документ, удостоверяющий личность иностранца или лица без гражданства и подтверждающий право на постоянное проживание в Украине.

С учетом указанной нормы права суд пришел к выводу, что проживание истца, который документирован видом на постоянное проживание в Украине, с просроченным паспортом гражданина РФ для выезда за границу не образует состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 203 КУоАП, поскольку вид на постоянное проживание подтверждает право истца на проживание в Украине на момент вынесения постановления.

Таким образом, суд пришел к выводу о недоказанности факта совершения истцом административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 203 КУоАП, что является основанием для отмены спорного постановления и закрытия дела об административном правонарушении.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба.

С решением по делу № 686/7762/26 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

