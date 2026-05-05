Апелляционный суд отменил решение о возмещении ущерба вследствие затопления квартиры: акт признан ненадлежащим доказательством

Ровенский апелляционный суд пересмотрел решение суда первой инстанции, которым был удовлетворён иск о возмещении материального и морального вреда, причинённого вследствие затопления квартиры.

Не согласившись с таким решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просил его отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении иска.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей пришла к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы ответчика с учётом установленных обстоятельств дела. Об этом сообщили в апелляционном суде.

Обстоятельства дела и позиция истца

Суду известно, что в апреле 2023 года квартира истца была залита водой из квартиры, принадлежащей ответчику и расположенной этажом выше.

Истец, полагая, что ответчик как собственник квартиры, из которой произошло затопление его жилья, причинил ему материальный и моральный вред, обратился в суд с иском о его возмещении.

В подтверждение факта причинения вреда вследствие противоправного поведения ответчика истец приложил к исковому заявлению акт о залитии, аварии, произошедшей на системе центрального отопления, горячего или холодного водоснабжения, водоотведения.

Указанный акт был составлен комиссией в составе председателя правления ОСМД и самого истца. В качестве причины затопления квартиры указана неисправность запорной арматуры в квартире ответчика.Как разъяснено в постановлении Верховного Суда от 21 февраля 2018 года по делу № 2-1974/11 (производство № 61-4574св18), Правилами содержания жилых домов и придомовых территорий, утверждёнными приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 17 мая 2002 года № 76, зарегистрированными в Министерстве юстиции Украины 25 августа 2005 года № 927/11207 (далее — Правила), предусмотрено, что в случае затопления квартиры составляется соответствующий акт (пункт 2.3.6 Правил).

В приложении № 4 к этим Правилам указано, что факт затопления квартиры и его последствия фиксируются актом комиссионного обследования квартиры с участием представителей организации (предприятия), которая согласно заключённому договору является исполнителем услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, представителей организации (предприятия), которая в соответствии с договором обслуживает внутридомовые системы отопления и водоснабжения, представителя собственника дома, домового комитета, и утверждается руководителем организации (предприятия), предоставляющей соответствующие услуги.

Присутствие заинтересованных лиц как со стороны пострадавшего, так и со стороны виновного является обязательным. В акте должны быть отражены: дата его составления (число, месяц, год); фамилии, инициалы и должности членов комиссии; фамилия, имя, отчество собственника (нанимателя, арендатора) квартиры, которой причинён вред; адрес квартиры, этаж, форма собственности; характер затопления и его причины; причинённый материальный ущерб (объёмы необходимого ремонта, перечень повреждённых вещей и их ориентировочная стоимость); вывод комиссии о наличии вины лица, допустившего затопление.

Оценка доказательств и выводы суда

Акт, в котором отсутствуют необходимые для такого документа реквизиты, не может считаться надлежащим и допустимым доказательством причинения ответчиком имущественного вреда.

Как следует из содержания представленного истцом акта о затоплении, фактически он был составлен единолично председателем правления ОСМД и истцом без привлечения слесаря-сантехника, представителей организации, обслуживающей внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения.

Кроме того, в акте отсутствует отметка об ознакомлении с его содержанием собственника квартиры — ответчика.

Таким образом, представленный истцом акт не может быть признан надлежащим и допустимым доказательством причинения ответчиком имущественного вреда, поскольку он составлен с нарушением требований Правил содержания жилых домов и придомовых территорий.

Более того, приложенные истцом к исковому заявлению фотографии из квартир сторон не могут считаться бесспорным доказательством вины ответчика в затоплении квартиры истца, поскольку явных признаков прорыва или протечки, которые могли бы привести к намоканию стен и потолка в квартире истца, на фотоснимках не обнаружено.

Доводы искового заявления о фиксации факта затопления квартиры истца вследствие неисправности запорной арматуры в квартире ответчика на бодикамеру экипажа патрульной полиции, прибывшего по вызову, опровергаются содержанием видеозаписи, имеющейся в материалах дела.

Установлено, что патрульные в тот день прибыли по вызову к ответчику по факту сообщения о совершении им административного правонарушения — курения в подъезде.

Видеозапись подтверждает наличие конфликта между сторонами по поводу предполагаемого затопления квартиры. Жители квартиры ответчика отрицали факт затопления, а также не позволили разрушать стену в своей квартире для установления факта подтопления. Также на видеозаписи зафиксировано отверстие в стене в подъезде, сделанное для обследования общедомовых сетей водоснабжения и водоотведения.

Следовательно, видеозапись с бодикамеры патрульной полиции не является доказательством факта затопления квартиры истца.

Учитывая, что в материалах дела отсутствуют доказательства противоправного поведения ответчика и причинно-следственной связи между такими действиями и причинённым истцу ущербом, гражданско-правовая ответственность ответчика не наступает.

Кроме того, истец не предоставил суду надлежащих и допустимых доказательств стоимости ремонтных работ, необходимых для устранения повреждений, причинённых вследствие затопления квартиры. Представлен лишь сметный расчёт с ориентировочной стоимостью материалов и работ. Допрошенный в судебном заседании свидетель, который находился в квартире истца и сделал имеющиеся в материалах дела фотоснимки, сообщил суду, что на день судебного заседания ремонтные работы в квартире не проводились.

Ходатайств о назначении судебной экспертизы с целью установления причин затопления квартиры истца, а также размера причинённого ущерба от сторон не поступало.

Учитывая указанные обстоятельства по делу № 569/722/25, коллегия судей приняла решение об отмене обжалуемого решения суда первой инстанции и отказе в удовлетворении исковых требований о возмещении материального и морального вреда, причинённого вследствие затопления квартиры.

