Верховный Суд принял сторону работницы полиции в споре о незаконном увольнении и 368 тысяч грн компенсации

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу Главного управления Национальной полиции в Винницкой области по делу № 143/254/24 относительно обжалования увольнения сотрудницы полиции по собственному желанию. Предметом спора было признание незаконным приказа об увольнении, восстановление в должности и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Фабула дела

Истец работала в органах внутренних дел и Национальной полиции с 2003 года, а с 2021 года занимала должность делопроизводителя отдела полиции № 4 Винницкого районного управления полиции. Приказом Главного управления Национальной полиции в Винницкой области она была уволена с 1 января 2024 года на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию.

Истец обжаловала приказ об увольнении, указав, что заявление об увольнении было написано не добровольно, а под психологическим давлением со стороны руководства. Она отмечала, что после утверждения новой должностной инструкции её фактически обязали постоянно выполнять работу в городе Липовец и подчинили непосредственно начальнику отдела полиции, хотя ранее она работала в городе Погребище. О смене существенных условий труда сотрудницу надлежащим образом не уведомили.

Судами было установлено, что с 2022 года сотрудница была вынуждена регулярно добираться из города Погребище в город Липовец для выполнения должностных обязанностей, а с лета 2023 года — самостоятельно пользоваться междугородним транспортом, что требовало ежедневного выезда в 06:10 утра. Суд пришёл к выводу, что такие условия труда негативно влияли на физическое и эмоциональное состояние сотрудницы.

Также установлено, что новая должностная инструкция, утверждённая в ноябре 2023 года, содержала положения о подчинении конкретному начальнику полиции и обязательном выполнении работы именно в городе Липовец, тогда как аналогичные должностные инструкции других сотрудников таких положений не содержали.

Суды также установили, что на момент увольнения сотрудница находилась в состоянии временной нетрудоспособности, однако ключевыми основаниями для удовлетворения иска стали отсутствие свободного волеизъявления на увольнение и нарушение порядка изменения существенных условий труда.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Погребищенский районный суд Винницкой области признал незаконным и отменил приказ об увольнении, восстановил сотрудницу в должности делопроизводителя отдела полиции № 4 и взыскал с Главного управления Национальной полиции в Винницкой области средний заработок за время вынужденного прогула в размере 368 604,36 грн.

Суд первой инстанции также восстановил сотруднице срок на обращение в суд с иском об обжаловании увольнения.Суд первой инстанции пришёл к выводу, что работодатель создал для сотрудницы условия труда, которые суд оценил как психологическое давление и такие, что побудили её к подаче заявления об увольнении.

Суд отметил, что любые формы принуждения работника к увольнению являются противоправными.

Винницкий апелляционный суд согласился с такими выводами и оставил решение без изменений.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу Главного управления Национальной полиции в Винницкой области без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Суд кассационной инстанции подчеркнул, что в соответствии со статьёй 32 Кодекса законов о труде Украины перевод работника в другую местность или изменение существенных условий труда допускаются только при условии надлежащего уведомления работника. Во время действия военного положения такое уведомление должно осуществляться не позднее момента введения новых условий труда.

Верховный Суд отметил, что ответчик не предоставил надлежащих и допустимых доказательств уведомления сотрудницы об изменении существенных условий труда, в частности относительно фактического изменения места работы.

Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что ответчик оказывал на сотрудницу психологическое давление. Верховный Суд обратил внимание, что созданные работодателем условия труда приводили к необходимости ежедневного добирания сотрудницы междугородним транспортом в другой населённый пункт при отсутствии альтернативных способов своевременного прибытия на работу, что негативно влияло на её физическое и эмоциональное состояние.

Кассационный гражданский суд также учёл, что новая должностная инструкция содержала индивидуализированные положения о подчинении конкретному руководителю и выполнении работы в определённом населённом пункте, тогда как аналогичные инструкции других сотрудников таких условий не предусматривали.

Верховный Суд подчеркнул, что при рассмотрении споров об увольнении по статье 38 КЗоТ Украины суды обязаны проверять наличие реального волеизъявления работника на прекращение трудового договора.

Суд также сослался на пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда Украины № 9 от 6 ноября 1992 года, согласно которому суды должны проверять доводы работника о принуждении к подаче заявления об увольнении.

Коллегия судей согласилась с выводом, что подача заявления об увольнении была следствием психологического давления и не свидетельствовала о наличии свободного и действительного волеизъявления сотрудницы.

Верховный Суд, сославшись на правовой вывод Большой Палаты Верховного Суда, отметил, что бремя доказывания законности увольнения возлагается именно на работодателя.

Верховный Суд пришёл к выводу, что решения судов предыдущих инстанций приняты с соблюдением норм материального и процессуального права, а доводы кассационной жалобы фактически сводятся к переоценке доказательств, что не относится к полномочиям суда кассационной инстанции.

Постановлением Верховного Суда исполнение решения суда первой инстанции было возобновлено. Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

