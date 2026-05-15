Работодатель должен не только издать приказ: Верховный Суд уточнил правила восстановления на работе

00:00, 15 мая 2026
Сам факт присутствия представителя в суде не освобождает работодателя от обязанности официально довести до сведения работника приказ о восстановлении и определенное ему рабочее место.
Неосведомленность работника о восстановлении на должности, которую он занимал до увольнения, является уважительной причиной отсутствия на работе, что исключает увольнение за прогул. Решение суда о восстановлении на работе считается выполненным лишь при условии издания приказа, фактического допуска работника к выполнению обязанностей и его надлежащего информирования. Такой вывод сделал Верховный Суд по делу о восстановлении работника Одесского национального медицинского университета.

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу по делу по его иску к Одесскому национальному медицинскому университету о признании незаконными и отмене приказов, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда.

В обоснование заявленных требований истец указывал, что он был восстановлен на работе решением суда от 7 декабря 2021 года. Однако уже 21 декабря университет издал новый приказ о его увольнении за прогулы, якобы совершенные сразу после восстановления (с 9 по 20 декабря). Истец утверждал, что не знал о наличии приказа о восстановлении, не был ознакомлен с ним под подпись, а о факте своего «фиктивного» восстановления и повторного увольнения узнал лишь через год, в декабре 2022 года, когда обратился к работодателю для исполнения постановления Верховного Суда.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, отменил приказы об увольнении и восстановил истца на работе, мотивируя свое решение тем, что работодатель не доказал факт надлежащего уведомления работника о восстановлении (содержание телефонных разговоров не установлено, почтовые отправления возвращены неврученными), а следовательно, отсутствие на работе было обусловлено уважительной причиной — неосведомленностью работника.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, отменил решение, принял новое решение, которым отказал в удовлетворении иска, мотивируя его тем, что поскольку представитель истца присутствовал при оглашении судебного решения о восстановлении в 2021 году, истец должен был предполагать немедленное исполнение решения. Отказ исследовать распечатки телефонных соединений суд расценил как подтверждение того, что университет пытался уведомить работника.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, отменил постановление, решение суда первой инстанции в части требований о признании незаконными и отмене приказов о применении дисциплинарного взыскания и об увольнении, восстановлении истца на работе оставил в силе; решение суда в части требования о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула изменил, дополнив абзац пятый резолютивной части решения следующим текстом: «с удержанием из этой суммы установленных законодательством Украины налогов и сборов».

Восстановление на работе включает не только издание приказа, но и фактический допуск работника к работе и создание условий для выполнения обязанностей.

Надлежащим исполнением решения суда является ознакомление работника с приказом о восстановлении, что дает ему реальную возможность приступить к работе.

Выводы апелляционного суда об осведомленности истца основывались на предположениях. Сам факт присутствия представителя в суде не освобождает работодателя от обязанности официально довести до сведения работника приказ о восстановлении и определенное ему рабочее место.

Поскольку доказательств фактического допуска истца к работе и его ознакомления с приказом в декабре 2021 года нет, его отсутствие на рабочем месте не может считаться прогулом без уважительных причин.

Суд подтвердил право на выплату среднего заработка за весь период вынужденного прогула, уточнив, что сумма подлежит выплате с удержанием налогов и сборов.

Постановление Верховного Суда от 26 марта 2025 года по делу № 947/3496/23 (производство № 61-6073св24).

