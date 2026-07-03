Имеет ли семья право на денежное довольствие военнослужащего после СЗЧ: решение апелляционного суда

Восьмой апелляционный админсуд разъяснил, имеет ли семья право на получение денежного довольствия военнослужащего после его самовольного ухода из части, и в каких случаях такие выплаты прекращаются.

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Восьмой апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Ровенского окружного административного суда по делу по иску к воинской части об отмене приказа по результатам служебного расследования и возобновлении выплаты денежного обеспечения военнослужащему. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, согласившись с законностью действий воинской части.

Суть дела

В суд обратилась дочь военнослужащего, которая просила признать противоправным и отменить приказ командира воинской части от 10 октября 2024 года, изданный по результатам служебного расследования, а также обязать воинскую часть возобновить начисление и выплату денежного обеспечения военнослужащему с 18 сентября 2024 года.

Суд установил, что военнослужащий был зачислен в списки личного состава воинской части и назначен на должность номера расчета взвода противотанковых ракетных комплексов. 18 сентября 2024 года во время проверки личного состава было выявлено его отсутствие. Согласно рапорту командира роты установлено, что военнослужащий самовольно, без доклада командованию, покинул позицию со штатным оружием, после чего его местонахождение оставалось неизвестным.

В связи с этим командир воинской части назначил служебное расследование для выяснения причин, обстоятельств и условий самовольного оставления места службы. По результатам служебного расследования был установлен факт самовольного оставления позиции, после чего приказом от 10 октября 2024 года к военнослужащему было применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Тем же приказом финансово-экономической службе было поручено приостановить выплату денежного обеспечения со дня самовольного оставления места службы — с 18 сентября 2024 года, а также не выплачивать премию и дополнительное вознаграждение. Кроме того, соответствующим должностным лицам было поручено обеспечить уведомление органа досудебного расследования об обстоятельствах, которые могут содержать признаки уголовного правонарушения.

Истец настаивала, что военнослужащий не оставлял место службы самовольно, а пропал без вести во время выполнения боевого задания. Также она утверждала, что существуют основания для сохранения за ним денежного обеспечения как за военнослужащим, который пропал без вести либо мог находиться в плену. Именно поэтому, по ее мнению, приказ о прекращении выплаты денежного обеспечения является незаконным.

Позиция и выводы суда

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что воинская часть действовала в пределах полномочий и способом, определенными Конституцией Украины, Законом «О воинской обязанности и военной службе», Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Украины, Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Украины, Порядком проведения служебного расследования в Вооруженных Силах Украины и Порядком выплаты денежного обеспечения военнослужащим.

Коллегия судей отметила, что служебное расследование было назначено в соответствии с требованиями законодательства после выявления отсутствия военнослужащего и проведено с целью установления причин, обстоятельств и степени его вины. Акт служебного расследования содержал вывод о том, что военнослужащий самовольно оставил позицию без доклада командованию и со штатным оружием, в связи с чем имелись основания для применения дисциплинарного взыскания и принятия соответствующих финансовых решений.

Суд отдельно обратил внимание, что доводы истца о выполнении военнослужащим боевого задания не подтверждены никакими доказательствами. Материалы дела не содержат приказов или боевых распоряжений, которые свидетельствовали бы о его пребывании при выполнении боевого задания именно 18 сентября 2024 года.

Также апелляционный суд признал необоснованными утверждения о возможном пребывании военнослужащего в плену. Суд установил, что согласно письмам Службы безопасности Украины, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и ГП «Украинский национальный центр развития мира» сведения о пребывании военнослужащего в плену либо о его местонахождении отсутствуют. Следовательно, оснований применять специальные гарантии по выплате денежного обеспечения военнослужащим, находящимся в плену либо пропавшим без вести, суд не установил.

Суд подробно проанализировал нормы Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которые гарантируют сохранение денежного обеспечения за военнослужащими, захваченными в плен, интернированными в нейтральных государствах либо пропавшими без вести. Вместе с тем коллегия судей подчеркнула, что эти гарантии не распространяются на военнослужащих, которые добровольно сдались в плен, самовольно оставили воинскую часть или место службы либо дезертировали. Аналогичные положения содержатся в Порядке выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих, утвержденном постановлением Кабинета Министров №884.

Апелляционный суд отметил, что законодательством предусмотрено право членов семей военнослужащих, пропавших без вести, на получение денежного обеспечения только при отсутствии установленных законом оснований для прекращения таких выплат. Одним из таких оснований является самовольное оставление воинской части или места службы. Именно поэтому для правильного разрешения спора ключевое значение имело установление фактических обстоятельств исчезновения военнослужащего.

Коллегия судей пришла к выводу, что служебным расследованием надлежащим образом установлен факт самовольного оставления военнослужащим места службы. Истец не представила надлежащих и допустимых доказательств, которые опровергали бы выводы служебного расследования либо подтверждали выполнение военнослужащим боевого задания на момент его исчезновения. Также материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих его пребывание в плену либо официальное признание безвестно отсутствующим в порядке, определенном законодательством.

При таких обстоятельствах по делу №460/21782/25 апелляционный суд согласился, что после самовольного оставления места службы отсутствуют правовые основания для выплаты военнослужащему денежного обеспечения, премии и дополнительного вознаграждения начиная с 18 сентября 2024 года. Суд отметил, что приказ командира воинской части о приостановлении таких выплат соответствует требованиям Закона «О воинской обязанности и военной службе», Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», а также Порядка выплаты денежного обеспечения, утвержденного приказом Министерства обороны №260.

Отдельно коллегия судей обратила внимание, что оспариваемый приказ является актом индивидуального действия разового применения, который был реализован путем исполнения. Суд сослался на устоявшуюся практику Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой после исполнения такого акта его отмена не допускается, поскольку это противоречило бы принципу правовой определенности и гарантиям стабильности правоотношений.

Апелляционный суд также отметил, что доводы апелляционной жалобы фактически сводятся к несогласию с оценкой доказательств, данной судом первой инстанции, однако не опровергают установленных обстоятельств дела и не свидетельствуют о неправильном применении норм материального либо процессуального права. При этом коллегия судей учла практику Европейского суда по правам человека относительно обязанности суда мотивировать свои решения, указав, что суд не обязан давать отдельный ответ на каждый аргумент сторон, если общая мотивировка решения позволяет понять основания его принятия.

В итоге Восьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Ровенского окружного административного суда — без изменений, признав, что воинская часть действовала на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией Украины и законами Украины, а основания для отмены приказа о результатах служебного расследования и возобновления выплаты денежного обеспечения отсутствуют.

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