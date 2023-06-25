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Секретарь СНБО Данилов прокомментировал неудачный мятеж Пригожина и его возможные последствия

17:22, 25 июня 2023
Данилов, после неудачного мятежа Пригожина, не исключает участия Лукашенко в процессе будущих переговоров с Украиной.
Секретарь СНБО Данилов прокомментировал неудачный мятеж Пригожина и его возможные последствия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил свои выводы по поводу неудачного мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. «Бунт», который устроил главарь наемников, является «первым этапом демонтажа путинской системы», считает Данилов.

«"Ростовський транзит" пригожина, коротко, головне:

  1. "Бунт" пригожина - перший етап демонтажу путінської системи.
  2. пригожин є тільки частиною групи і частиною плану, верхівкою айсберга процесу дестабілізації.
  3. На росії сформувалась група невдоволених - силовиків, чиновників і олігархічного капіталу, яка вважає дії путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування, загрозою для рф.
  4. пригожинський ростовський марш-кидок - демонстрація серйозності намірів, можливостей, що існують, і створення умов для початку процесу владного транзиту - добровільного або примусового. Колони вагнерівців або інших структур можуть таки дійти до "червоної площі".
  5. У путіна залишилась єдина можливість порятунку - тотальна зачистка силового блоку, фізична ліквідація ПВК "Вагнер", демонстраційне покарання пригожина (кувалда ?), введення в країні воєнного стану і розгортання масових репресій. Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені золотова-бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків, - велике питання.
  6. Справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки залишається в тіні, втім не виключена участь у цьому процесі Лукашенка.
  7. Режиму путіна "ножем в спину" нанесено, якщо не миттєво смертельний, але точно неминучий, хоча і відтерміновано в часі, удар.

P.S.

Але… все, що може на росії піти не за планом, піде не за планом, і "казус пригожина" може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато.

P.S.S.

Нам своє робити… до меж 1991 року», - написал Данилов.

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