Секретарь СНБО Данилов прокомментировал неудачный мятеж Пригожина и его возможные последствия

Данилов, после неудачного мятежа Пригожина, не исключает участия Лукашенко в процессе будущих переговоров с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил свои выводы по поводу неудачного мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. «Бунт», который устроил главарь наемников, является «первым этапом демонтажа путинской системы», считает Данилов.

«"Ростовський транзит" пригожина, коротко, головне:

"Бунт" пригожина - перший етап демонтажу путінської системи. пригожин є тільки частиною групи і частиною плану, верхівкою айсберга процесу дестабілізації. На росії сформувалась група невдоволених - силовиків, чиновників і олігархічного капіталу, яка вважає дії путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування, загрозою для рф. пригожинський ростовський марш-кидок - демонстрація серйозності намірів, можливостей, що існують, і створення умов для початку процесу владного транзиту - добровільного або примусового. Колони вагнерівців або інших структур можуть таки дійти до "червоної площі". У путіна залишилась єдина можливість порятунку - тотальна зачистка силового блоку, фізична ліквідація ПВК "Вагнер", демонстраційне покарання пригожина (кувалда ?), введення в країні воєнного стану і розгортання масових репресій. Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені золотова-бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків, - велике питання. Справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки залишається в тіні, втім не виключена участь у цьому процесі Лукашенка. Режиму путіна "ножем в спину" нанесено, якщо не миттєво смертельний, але точно неминучий, хоча і відтерміновано в часі, удар.

P.S.

Але… все, що може на росії піти не за планом, піде не за планом, і "казус пригожина" може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато.

P.S.S.

Нам своє робити… до меж 1991 року», - написал Данилов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.