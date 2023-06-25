Секретарь СНБО Данилов прокомментировал неудачный мятеж Пригожина и его возможные последствия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил свои выводы по поводу неудачного мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. «Бунт», который устроил главарь наемников, является «первым этапом демонтажа путинской системы», считает Данилов.
«"Ростовський транзит" пригожина, коротко, головне:
- "Бунт" пригожина - перший етап демонтажу путінської системи.
- пригожин є тільки частиною групи і частиною плану, верхівкою айсберга процесу дестабілізації.
- На росії сформувалась група невдоволених - силовиків, чиновників і олігархічного капіталу, яка вважає дії путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування, загрозою для рф.
- пригожинський ростовський марш-кидок - демонстрація серйозності намірів, можливостей, що існують, і створення умов для початку процесу владного транзиту - добровільного або примусового. Колони вагнерівців або інших структур можуть таки дійти до "червоної площі".
- У путіна залишилась єдина можливість порятунку - тотальна зачистка силового блоку, фізична ліквідація ПВК "Вагнер", демонстраційне покарання пригожина (кувалда ?), введення в країні воєнного стану і розгортання масових репресій. Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені золотова-бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків, - велике питання.
- Справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки залишається в тіні, втім не виключена участь у цьому процесі Лукашенка.
- Режиму путіна "ножем в спину" нанесено, якщо не миттєво смертельний, але точно неминучий, хоча і відтерміновано в часі, удар.
P.S.
Але… все, що може на росії піти не за планом, піде не за планом, і "казус пригожина" може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато.
P.S.S.
Нам своє робити… до меж 1991 року», - написал Данилов.
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