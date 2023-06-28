Поскольку предоставление услуг по страхованию и перестрахованию не является объектом налогообложения, выплата страховых платежей также не является объектом обложения НДС.

ГНС в Харьковской области сообщает, является ли объектом обложения НДС выплата страховых платежей.

Согласно пп. 196.1.3 НКУ не является объектом обложения НДС операции по предоставлению услуг по страхованию, сострахованию или перестрахованию лицами, имеющими лицензию на осуществление страховой деятельности в соответствии с законом, а также связанных с такой деятельностью услуг страховых (перестраховых) брокеров и страховых агентов.

Согласно ст. 9 Закона Украины от 07.03.1996 №85/96-ВР «О страховании» с изменениями и дополнениями страховая выплата – денежная сумма, выплачиваемая страховщиком в соответствии с условиями договора страхования при наступлении страхового случая.

Размер страховой суммы и (или) размеры страховых выплат определяются по договоренности между страховщиком и страхователем при заключении договора страхования или внесении изменений в договор страхования или в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

То есть поскольку предоставление услуг по страхованию и перестрахованию не является объектом налогообложения, то выплата страховых платежей также не является объектом обложения НДС и операция по получению таких страховых платежей или операция по их выплате не изменяет сумму налогового кредита или налоговых обязательств у застрахованного лица, а также у страховой компании (страховщика).

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