Бил окна, унижал и угрожал: киевлянин получил наказание за издевательство над женщиной

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы.

При поддержке публичного обвинения Святошинской окружной прокуратурой г. Киева к реальному наказанию в виде лишения свободы приговорен киевлянин за совершение систематического насилия в семье, сообщает Киевская городская прокуратура.



В ходе судебного разбирательства прокурором доказано, что обвиняемый в течение 2022-2023 годов совершал систематическое психологическое насилие к женщине, с которой находился в длительных близких отношениях.



Несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности за домашнее насилие, обидчик в течение 4 месяцев приходил в дом, в котором проживает потерпевшая, публично высказывал в ее адрес угрозы, употреблял нецензурную брань, направленную на унижение женской чести и достоинства.



Еще одним видом психологического насилия он избрал разбивание окон в квартире женщины в зимний период года, что привело к существенному ухудшению условий ее обитания.



Суд признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемого правонарушения и назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы.



До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

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