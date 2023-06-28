Бив вікна, принижував і погрожував: киянин отримав покарання за знущання над жінкою

Суд призначив йому покарання у виді 1 року 2 місяців позбавлення волі.

За підтримання публічного обвинувачення Святошинською окружною прокуратурою м. Києва до реального покарання у вигляді позбавлення волі засуджено киянина за вчинення систематичного насильства в сім’ї, повідомляє Київська міська прокуратура.



У ході судового розгляду прокурором доведено, що обвинувачений протягом 2022-2023 років вчиняв систематичне психологічне насильство до жінки, з якою перебував у тривалих близьких стосунках.



Незважаючи на неодноразове притягнення до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, кривдник протягом 4 місяців приходив до будинку, в якому проживає потерпіла, публічно виcловлював на її адресу погрози, вживав нецензурну лайку, спрямовану на приниження жіночої честі та гідності.



Ще одним видом психологічного насильства він обрав побиття вікон в квартирі жінки в зимовий період року, що призвело до суттєвого погіршення умов її проживання.



Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні інкримінованого правопорушення та призначив йому покарання у виді 1 року 2 місяців позбавлення волі.



До вступу вироку у законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою.

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