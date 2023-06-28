АРМА передали почти ₴2 миллиарда со счетов компании, связанной с российским букмекером 1XBET

В АРМА передали деньги со счетов компании-нерезидента ООО Роял Пэй Юроп (Sia Royal Pay Europe) — ГБР.

Фото: pravda.com

Суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления активов (АРМА) более 1,9 млрд. гривен со счетов компании-нерезидента ООО «Роял Пэй Юроп» (Sia Royal Pay Europe). Эта коммерческая структура связана с российским бизнесом, против нее введены санкции СНБО Украины, передает официальный сайт ГБР.

«Передача грошей АРМА відбулася за результатами розслідування ДБР фактів заволодіння коштами, виділеними іноземними банками одній з українських комерційних банківських установ на загальну суму понад 30 млн євро.

У ході досудового слідства працівники ДБР викрили, що організатори оборудки під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. Майно вартістю 360 млн гривень розташоване у Харкові було передано в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф. Ці бізнес-структури перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

Наразі нерухомість арештовано та буде повернута в управління Фонду. Перерахування українському банку 30 млн євро теж було складовою цієї масштабної оборудки.

Протиправну схему організовано та фактично реалізовано із використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe. Саме через неї власники бізнесу виводили зароблені кошти у Європу.

Фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора, пов’язаний із російським букмекером 1XBET. Проти нього також запроваджено санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України та відповідного указу Президента України», - сказано в сообщении.

В ГБР отметили, что российский букмекер 1XBET заработал в 2022 году около 12 млрд. российских рублей. С этой прибыли компания уплачивала налоги и сборы в российский бюджет.

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