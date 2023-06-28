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  1. В Україні

АРМА передали майже ₴2 мільярди з рахунків компанії, пов’язаної з російським букмекером 1XBET

14:18, 28 червня 2023
В АРМА передали гроші з рахунків компанії-нерезидента ТОВ «Роял Пей Юроп» (Sia Royal Pay Europe) — ДБР.
АРМА передали майже ₴2 мільярди з рахунків компанії, пов’язаної з російським букмекером 1XBET
Фото: pravda.com
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Суд арештував та передав в управління Національному агентству з питань виявлення активів (АРМА) понад 1,9 млрд гривень з рахунків компанії-нерезидента ТОВ «Роял Пей Юроп» (Sia Royal Pay Europe). Ця комерційна структура пов’язана із російським бізнесом, проти неї запроваджені санкції РНБО України, передає офіційний сайт ДБР.

«Передача грошей АРМА відбулася за результатами розслідування ДБР фактів заволодіння коштами, виділеними іноземними банками одній з українських комерційних банківських установ на загальну суму понад 30 млн євро.

У ході досудового слідства працівники ДБР викрили, що організатори оборудки під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. Майно вартістю 360 млн гривень розташоване у Харкові було передано в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф. Ці бізнес-структури перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

Наразі нерухомість арештовано та буде повернута в управління Фонду. Перерахування українському банку 30 млн євро теж було складовою цієї масштабної оборудки.

Протиправну схему організовано та фактично реалізовано із використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe. Саме через неї власники бізнесу виводили зароблені кошти у Європу.

Фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора, пов’язаний із російським букмекером 1XBET. Проти нього також запроваджено санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України та відповідного указу Президента України», - сказано у повідомленні.

У ДБР зазначили, що російський букмекер 1XBET заробив у 2022 році близько 12 млрд російських рублів. З цього прибутку компанія сплачувала податки та збори до російського бюджету.

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