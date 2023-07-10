В Украине больше не действуют карантинные ограничения COVID-19: что изменится для граждан

Нужен ли в случае плановой госпитализации отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Источник фото: facebook.com/moz.ukr

С 1 июля на территории Украины больше бездействуют карантинные ограничения COVID-19. В Министерстве здравоохранения рассказали, что теперь будет с

COVID-сертификатами,

вакцинацией против COVID-19,

и нужен ли в случае плановой госпитализации отрицательный результат тестирования на COVID-19.

«Що з COVID-сертифікатами?

Використання та наявність сертифіката на території України відтепер є не обов’язковими – більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць.

Однак, плануючи закордонну поїздку, необхідно заздалегідь дізнатися правила в’їзду – кожна держава ухвалює самостійні рішення про запровадження карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб.

Що з вакцинацією проти COVID-19?

Вакцинація проти COVID-19 може бути проведена згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта. Вона є рекомендованою, проте не обовʼязковою.

Згідно з позиціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), в Україні пацієнти можуть отримати передусім базовий курс вакцинації (дві дози для дводозних вакцин та одна доза для однодозної Jcovden (раніше Janssen)).

Для відновлення імунного захисту проти COVID-19 організму рекомендовано отримання ревакцинальних (бустерних) доз. Станом на зараз, це може бути 2 курси ревакцинації. Рішення щодо 3 ревакцинації проти COVID-19 НТГЕІ розгляне на своєму найближчому засіданні.

Чи потрібен у разі планової госпіталізації негативний результат тестування на COVID-19?

Оскільки COVID-19 все ще залишається особливо небезпечною інфекцією, наразі у випадку планової госпіталізації необхідно проводити тестування на COVID-19», - пишут в Минздраве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.