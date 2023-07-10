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В Україні більше не діють карантинні обмеження COVID-19: що зміниться для громадян

20:14, 10 липня 2023
Чи потрібен у разі планової госпіталізації негативний результат тестування на COVID-19.
В Україні більше не діють карантинні обмеження COVID-19: що зміниться для громадян
Джерело фото: facebook.com/moz.ukr
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З 1 липня на території України більше не діють карантинні обмеження COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що тепер буде з

  • COVID-сертифікатами,
  • вакцинацією проти COVID-19,
  • та чи потрібен у разі планової госпіталізації негативний результат тестування на COVID-19.

«Що з COVID-сертифікатами?

Використання та наявність сертифіката на території України відтепер є не обов’язковими – більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць. 

Однак, плануючи закордонну поїздку, необхідно заздалегідь дізнатися правила в’їзду – кожна держава ухвалює самостійні рішення про запровадження карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб.

Що з вакцинацією проти COVID-19?

Вакцинація проти COVID-19 може бути проведена згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта. Вона є рекомендованою, проте не обовʼязковою.

Згідно з позиціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), в Україні пацієнти можуть отримати передусім базовий курс вакцинації (дві дози для дводозних вакцин та одна доза для однодозної Jcovden (раніше Janssen)).

Для відновлення імунного захисту проти COVID-19 організму рекомендовано отримання ревакцинальних (бустерних) доз. Станом на зараз, це може бути 2 курси ревакцинації. Рішення щодо 3 ревакцинації проти COVID-19 НТГЕІ розгляне на своєму найближчому засіданні.

Чи потрібен у разі планової госпіталізації негативний результат тестування на COVID-19?

Оскільки COVID-19 все ще залишається особливо небезпечною інфекцією, наразі у випадку планової госпіталізації необхідно проводити тестування на COVID-19», - пишуть у МОЗ.

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МОЗ
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