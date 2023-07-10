В Україні більше не діють карантинні обмеження COVID-19: що зміниться для громадян

З 1 липня на території України більше не діють карантинні обмеження COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що тепер буде з
- COVID-сертифікатами,
- вакцинацією проти COVID-19,
- та чи потрібен у разі планової госпіталізації негативний результат тестування на COVID-19.
«Що з COVID-сертифікатами?
Використання та наявність сертифіката на території України відтепер є не обов’язковими – більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць.
Однак, плануючи закордонну поїздку, необхідно заздалегідь дізнатися правила в’їзду – кожна держава ухвалює самостійні рішення про запровадження карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб.
Що з вакцинацією проти COVID-19?
Вакцинація проти COVID-19 може бути проведена згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта. Вона є рекомендованою, проте не обовʼязковою.
Згідно з позиціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), в Україні пацієнти можуть отримати передусім базовий курс вакцинації (дві дози для дводозних вакцин та одна доза для однодозної Jcovden (раніше Janssen)).
Для відновлення імунного захисту проти COVID-19 організму рекомендовано отримання ревакцинальних (бустерних) доз. Станом на зараз, це може бути 2 курси ревакцинації. Рішення щодо 3 ревакцинації проти COVID-19 НТГЕІ розгляне на своєму найближчому засіданні.
Чи потрібен у разі планової госпіталізації негативний результат тестування на COVID-19?
Оскільки COVID-19 все ще залишається особливо небезпечною інфекцією, наразі у випадку планової госпіталізації необхідно проводити тестування на COVID-19», - пишуть у МОЗ.
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